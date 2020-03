Abschlussveranstaltungen vor den Wahlen: Florian TÃ¶pper und Stefan Rottmann in LÃ¶ffelsterz

Teilen Facebook

LÖFFELSTERZ – Wer ein letztes Mal die Gelegenheit nutzen möchte, den amtierenden Schweinfurter Landrat und Schonunger Bürgermeister vor der Kommunalwahl am Sonntag zu hören und zu treffen, der sollte den 12. März 2020 nicht verpassen. Zum Abschluss ihrer umfassenden Vorstellungstour machen Florian Töpper und Stefan Rottmann ab 19.00 Uhr gemeinsam im Sportheim SV Blau-Weiß Löffelsterz Station.

Auf alle Besucher und Gäste wartet ein interessanter Abend mit informativen und kurzweiligen Vorstellungs- und Bewerbungsreden, darüber hinaus werden Informationsblätter und Broschüren zum Mitnehmen zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Entwicklungen und Höhepunkte der letzten Amtszeit in Großgemeinde und Landkreis, darüber hinaus auch die Ziele und Schwerpunkte für die Zukunft. Vor allem aber sollen die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen. Ihre Wünsche, Ideen und Anregungen sind gefragt und werden vor allem gehört.

Begleitet werden Töpper und Rottmann von den Kreistagskandidaten und Gemeinderatskandidaten der SPD, der Liste für Ökologie und Soziales sowie der Liste Allgemeine Bürgergemeinschaft.

Nur einen Tag später, am Samstag, den 14.03.2020 präsentieren sich Stefan Rottmann und die Kandidatinnen und Kandidaten an einem Infostand ab 10.00 Uhr am Edeka in Schonungen. Die Wahlnachlese wird am Wahltag, 15. März 2020 ab 18.00 Uhr im Cafe Mittendrin (Schonungens Neue Mitte, Senioren- und Pflegezentrum) begangen. Dort werden die Entwicklungen zum Wahlausgang auf einem Großbildschirm gezeigt.

Fotos: Werner Brüggemann