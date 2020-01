Acht Personen bewerben sich: Eine â€žgrÃ¼ne Listeâ€œ fÃ¼r Gochsheim und Weyer

Teilen Facebook

GOCHSHEIM / WEYER – Der neu gegründete Ortsverband Gochsheim-Weyer von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN tritt mit einer eigenen Liste zu den Gemeinderatswahlen am 15. März an.

Die Liste ist trotz der kurzen Vorbereitungszeit gut gemischt: Frauen und Männer, jüngere und ältere Menschen, Kandidatinnen und Kandidaten aus beiden Ortsteilen sind dabei und möchten ihre Ideen für einen „grüneren“ Ort im Gemeinderat einbringen.

Die Liste besteht aus acht Personen, von denen die ersten sechs jeweils dreifach genannt sind: Peter Matl, Marion Braun, Peter Krause, Ronja Kuschel, Julian Krause, Hans Seibt, Fred Heimrich und Sonja Müller. Als Ersatzkandidatinnen sind Birgit Kuschel und Heike Spitzner benannt (nicht auf dem Bild).

Mehr Informationen zu den Zielen sowie den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es in Kürze in einem Flyer, der an alle Haushalte verteilt wird, sowie unter www.gruene-gochsheim.de

Auf dem Bild von links nach rechts: Peter Matl (Platz 1-3), Hans Seibt (Platz 16-18), Marion Braun (Platz 4-6), Fred Heimrich (Platz 19), Ronja Kuschel (Platz 10-12), Julian Krause (Platz 13-15), Sonja Müller (vorne, Platz 20), Peter Krause (hinten, Platz 7-9).

Foto: Robert Koch