An den Wegweiser halten, dann klapptÂ´s: So macht man bei der Briefwahl alles richtig

An den Wegweiser halten, dann klappt´s: So macht man bei der Briefwahl alles richtig

SCHWEINFURT – Harald Schmitt, Leiter des Arbeitsbereichs Kommunalrecht im Landratsamt Schweinfurt hat gute Tipps dafür, welche Fehler man vermeiden muss, damit man alles richtig macht, wenn man bei den anstehenden Kommunalwahlen sich für die Briefwahl entscheidet.

Allen Briefwahlunterlagen liegt der beiliegende Wegweiser bei. Wenn man sich danach richtet, macht man alles richtig. „Nach meinen Erfahrungen in über 30 Jahren als Wahlleiter machen jedoch mindestens 3 bis 4 Prozent der Briefwähler folgendes falsch“, sagt Schmitt:

1. Die Stimmzettel liegen nicht im weißen Stimmzettelumschlag (vergleiche Ziffer 2 des Wegweisers), sondern alleine oder zusammen mit dem Wahlschein im roten Wahlbrief.

2. Der Wahlschein wird zusammen mit den Stimmzetteln in den weißen Stimmzettelumschlag getan.

Und jetzt die zwei Hauptfehler:

3. Der Wahlschein wird vom Wähler behalten und nicht – wie es Ziffer 4 des Wegweisers vorsieht – mit dem weißen Stimmzettelumschlag in den roten Wahlbrief getan

4. Der Wahlschein liegt mit dem weißen Stimmzettelumschlag zwar im roten Wahlbrief, ist jedoch nicht unterschrieben! (vergleiche Ziffer 3 des Wegweisers). Das wird leider sehr sehr oft vergessen!

Bei Ziffer 3 ist insbesondere auch denkbar, dass die persönlichen Daten, die auf dem Wahlschein stehen (vergleiche gelbe Felder) den Wähler eventuell misstrauisch machen könnten, dass das Wahlgeheimnis nicht gewahrt wird, wenn er den Wahlschein – wie im Wegweiser vorgesehen – an die Gemeinde zurückschickt.

„Dazu muss man halt wissen, dass der Wahlschein lediglich den Zweck hat, darzulegen, dass die Stimmzettel für die jeweilige Wahl im Stimmzettelumschlag sind und dass diese vom Briefwähler auch eigenhändig und unbeobachtet gekennzeichnet wurden“, sagt Harald Schmitt.

Wichtig: Nach dem Öffnen des roten Wahlbriefes am Wahlsonntag gegen ca. 14 oder 15 Uh, trennen die Wahlhelfer den Wahlschein vom weißen Stimmzettelumschlag und der Stimmzettelumschlag wandert wie viele andere 100 Stück in die Wahlurne und wir erst um 18 Uhr geöffnet! Das Wahlgeheimnis ist also gewahrt !

Stimmzettel gültig ausfüllen ist das Eine, bei der Briefwahl richtig eintüten und vor allem den Wahlschein zu unterschreiben ist das Andere, weiß Schmitt.

Passiert einer dieser oben genannten Fehler, ist der gesamte Wahlbrief ungültig, dass heißt, die Person hat rechtlich gar nicht gewählt. Die Stimmzettel zählen also damit auch nicht zu den ungültigen Stimmzetteln dazu; der Wahlbrief wird vielmehr vorher aussortiert. Wahlrechtlich hat diese Person dann im übertragenen Sinne gar nicht gewählt.

Harald Schmitt: „Die Briefwahl ist ein erheblicher Kostenfaktor – und wenn das schief läuft, war die ganze Mühe des Wählers und der Gemeinde umsonst!“

Anlage 6 Vorderseite (zu Nr. 36 GLKrWBek)

Merkblatt für die Briefwahl

bei Gemeinde- und Landkreiswahlen

Sehr geehrte Wählerin!

Sehr geehrter Wähler!

Beiliegend erhalten Sie die Briefwahlunterlagen und zwar:

1. den Wahlschein, auf dem die Wahl bezeichnet ist, zu der Sie wahlberechtigt sind,

2. die Stimmzettel für die im Wahlschein bezeichneten Wahlen,

3. einen amtlichen weißen*) Stimmzettelumschlag,

4. einen hellroten Wahlbriefumschlag.

Sie können an der Wahl teilnehmen

1. gegen Abgabe des Wahlscheins und unter Vorlage des Personalausweises, bei ausländischen Unionsbürgern unter Vorlage eines Identitätsausweises, oder des Reisepasses durch Stimmabgabe

– bei der Gemeinderatswahl und bei der Bürgermeisterwahl in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde

– bei der Kreistagswahl und bei der Landratswahl in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen

o d e r

2. durch Briefwahl.

Nach Art. 3 Abs. 4 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes darf jede stimmberechtigte Person ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Beachten Sie bitte im Interesse der Gültigkeit der Stimmabgabe die nachstehenden Erläuterungen in „Wichtige Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler“ und den umseitigen „Wegweiser für die Briefwahl“.

______________________________________________________________________________________________

Wichtige Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler

1. Die Stimmabgabe bei der Briefwahl ist nur gültig, wenn auf dem Wahlschein die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ unterschrieben ist.

2. Legen Sie bitte den Wahlschein nicht in den weißen*) Stimmzettelumschlag, sondern zusammen mit dem weißen*) Stimmzettelumschlag in den hellroten Wahlbriefumschlag. Sonst ist die Stimmabgabe ungültig.

3. Wählerinnen oder Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ihr Stimmrecht auszuüben, können sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese unterzeichnet die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“; sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

4. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Wahlbrief bei der Behörde, die den Wahlschein ausgestellt hat, bis zum Ablauf der Abstimmungszeit eingeht.

Bei Versendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist der Wahlbrief nicht freizumachen. Wünschen Sie eine besondere Beförderungsform, z. B. Expressbrief oder Einschreiben, müssen Sie das dafür fällige zusätzliche Leistungsentgelt selbst tragen.

Bei Rücksendung aus dem Ausland muss für den Wahlbrief das im Einlieferungsland zu entrichtende Entgelt bezahlt werden.

Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde bis zum Ablauf der Abstimmungszeit abgegeben werden.

Wahlbriefe, die am Wahltag nach Ablauf der Abstimmungszeit bei der zuständigen Behörde eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Hinweis für eine möglicherweise folgende Stichwahl

Sollte am zweiten Sonntag nach dem Wahltag eine Stichwahl stattfinden, erhalten Sie keine erneute Wahlbenachrichtigung. Sie können dennoch an der Stichwahl teilnehmen. Dazu sollten Sie einen Ausweis mitbringen.

Sie können für die Stichwahl auch einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen erhalten, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen; dazu ist ein schriftlicher oder mündlicher (nicht telefonischer) Antrag notwendig.

_____________________

*) Treffen Gemeinde- oder Landkreiswahlen mit anderen Wahlen oder Abstimmungen zusammen, bestimmt das Staatsministerium des Innern die Farbe.

Anlage 6 Rückseite (zu Nr. 36 GLKrWBek)

Wegweiser für die Briefwahl

1. Alle Stimmzettel persönlich kennzeichnen; die Zahl der zu vergebenden Stimmen ist auf den Stimmzetteln vermerkt. Bürgermeister Landrat Gemeinderat Kreistag gelb hellgrün hellblau weiß 2. Jeden Stimmzettel für sich gefaltet einzeln in den amtlichen weißen Stimmzettelumschlag stecken und zukleben. Den Wahlschein nicht in den weißen Stimmzettelumschlag stecken. Stimmzettelumschlag 3. „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ auf dem Wahlschein mit Datum und Unterschrift versehen. Wahlschein Versicherung an Eides statt Unterschrift 4. Folgende Unterlagen in den hellroten Wahlbriefumschlag stecken: – den verschlossenen weißen Stimmzettelumschlag mit den darin befindlichen Stimmzetteln und – den Wahlschein. Der Wahlschein darf sich nicht im weißen Stimmzettelumschlag befinden. Stimmzettelumschlag Wahlschein Wahlbriefumschlag 5. Hellroten Wahlbriefumschlag zukleben, unfrankiert (im Ausland: frankiert) versenden oder bei der darauf angegebenen Behörde abgeben. Wahlbrief Gemeinde/ Verwaltungsgemeinschaft

Beachten Sie bitte, dass die Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu stecken sind!