Auch die SPD sagt ihre WahlkampfaktivitÃ¤ten im Ã¶ffentlichen Raum ab

SCHWEINFURT – Auch die SPD sagt ihre Wahlkampfaktivitäten im öffentlichen Raum in den kommenden Tagen ab. So werden sowohl die Tür-zu-Tür-Aktion wie auch die Infostände eingestellt. Auch die geplanten Kneipen-Touren am Freitag- und Samstagabend finden nicht statt.

Oberbürgermeisterkandidatin Marietta Eder sieht zwar keinen Anlass zur Panik, ist aber der Meinung, dass im Rahmen der Vorsorge auf nicht wirklich notwendige Anlässe zur Kontaktaufnahme verzichtet werden müsse. „Viele Veranstaltungen, darunter auch Betriebsversammlungen, sind in Schweinfurt als Vorsichtsmaßnahmen abgesagt worden. Das ist der richtige Weg um vor allem diejenigen, die in der Risikogruppe sind nicht zu gefährden. Sie brauchen jetzt unsere Solidarität.“

„Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, aber wir nehmen die Verantwortung für die Menschen sehr ernst. Die Gesundheit aller hat absolute Priorität für uns“, so die Kreisvorsitzende Julia Stürmer-Hawlitschek.

Prof. Dr. Hubert Seggewiß, der als Stadtrat auf der SPD-Liste kandidiert, schließt sich dem an und empfiehlt aus medizinischer Sicht, Kontakte im öffentlichen Raum auf das notwendige Minimum zu reduzieren. „Es geht jetzt darum, die Infektionskette zu verlangsamen oder gar zu unterbrechen. Nur dann ist gewährleistet, dass die Gesundheitsversorgung v.a. auch der von anderen Erkrankungen Betroffenen gewährleistet ist.“ so Seggewiß.

Eder verweist darauf, dass noch bis Freitag 15 Uhr Briefwahlunterlagen im Rathaus abgeholt werden könnten, die bis spätestens Sonntag 18 Uhr im Rathaus abgegeben werden müssten. „Auch die klassische Stimmabgabe im Wahllokal ist gefahrlos möglich. Ich rate den Wählerinnen und Wählern, ihren eignen Stift, blau oder rot schreibend, mitzunehmen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren,“ erklärt Eder, die es für wichtig erachtet, sein Wahlrecht wahrzunehmen und gleichzeitig die persönlich für angemessen angesehene Vorsicht walten zu lassen. Eder rät: „Passen Sie auf sich auf!“