Auch Thomas Vizl antwortet mit einem offenen Brief auf die VorwÃ¼rfe von Gerhard Eck

SCHWEINFURT / GEROLZHOFEN – Auch Thomas Vizl, Mitglied des Stadtrats Gerolzhofen und des Kreistags Schweinfurt, hat einen offenen Brief an Innenstaatssekretär Gerhard Eck geschrieben und diesen bewusst zum Veröffentlichen an die Medien gesendet.

„Sehr geehrter Herr Kreistagskollege Gerhard Eck,

mit Interesse habe ich Ihr Schreiben an den Kollegen Knoblach gelesen, in dem Sie auch mich und meinen Redebeitrag im Kreistag Schweinfurt erwähnen.

Sie beklagen in Ihrem Schreiben, das Sie auch den Medien zur Verfügung gestellt haben, die „Verrohung der Umgangsformen und der Sprache“. Leider ist das so, aber ich erinnere an die Kreistagssitzung am 12. Dezember 2014. Damals haben Sie selbst die Unterstützer einer Nationalparkidee als „eingeflogene Ideologen“ bezeichnet. Sie selbst bedienen sich wiederholt der Polemik (laut Duden ein scharfer, oft persönlicher Angriff ohne sachliche Argumente) und sollten sich jetzt nicht darüber beklagen, wenn von anderer Seite scharf zurückgegeben wird.

Sowohl beim Thema Nationalpark Steigerwald, wie auch bei der Diskussion über die Steigerwaldbahn habe ich versucht eine Entschärfung des Streits mit Ihnen herbeizuführen. Im persönlichen Gespräch 2015 bei der Eröffnung des Kreisverkehrs Rügshofen sprachen wir zum Nationalpark und schriftlich in mehreren Schreiben zur Auseinandersetzung Steigerwaldbahn ab dem 15.09.2019. Auch in der Kreistagssitzung habe ich versucht eine Brücke zu bauen. Siehe Punkt 8, 9 und 10 meiner Kreistagsrede vom 12.12.2019. Warum gehen Sie nicht darauf ein und wir setzen uns gemeinsam für die Infrastruktur in der Region zwischen Main und Steigerwald ein?

Bereits in meinem Mailschreiben vom 27.10.2019 hatte ich Ihnen folgenden Vorschlag unterbreitet:

1. Machbarkeitsstudie und Potentialanalyse für eine Teststrecke für autonomes Fahren zwischen Schweinfurt und Kitzingen (entsprechend dem Vorschlag der CSU Unterfranken).

2. Machbarkeitsstudie für eine Reaktivierung der Steigerwaldbahn zwischen Schweinfurt und Kitzingen (Potentialanalyse liegt bereits vor):

a. Konventionelle Reaktivierung

b. Reaktivierung nach Konzept Wittek-Brix (Kombination Bahn-/Straßenbahnverkehr mit Straßenbahntrassen in SW und KT)

3. Vergleich der Studien als Grundlage für weitere Entscheidungen durch Kommunen und Verkehrsministerium.

4. Bis zum Abschluss der Studien und der anschließenden Entscheidungsphase müssen alle Verschlechterungen zur Trasse (Entwidmung, Veränderungen, weitere Verkäufe usw.) unterbleiben.

Die Kosten für die Studien könnten sich Verkehrsministerium und Kommunen (in erster Linie Landkreise) aufteilen. Vielleicht finden wir auch Partner in der Wirtschaft, die sich beteiligen.

Gehen wir diesen Weg gemeinsam, wird sich die Diskussion wohl versachlichen.

Leider wurde bisher auf meinen Vorschlag nicht eingegangen. So verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass die Staatsregierung, der Sie angehören, kein Interesse an einer Reaktivierung der Steigerwaldbahn und der Nutzung der rund 50 km langen Infrastruktur hat, obwohl im Koalitionsvertrag die Reaktivierung von Bahnstrecken enthalten ist. Das zeigte sich auch daran, dass kein Vertreter der staatlichen Bayerischen Eisenbahngesellschaft am Abstimmungsgespräch mit den beiden Landkreisen, der Regierung von Mittelfranken und dem Eisenbahnbundesamt unter Leitung der Regierung von Unterfranken am 28.05.2019 in Würzburg teilnahm.

Auch der Verkauf der Strecke wirft Fragen auf: Der Kaufpreis, der wohl bei rund 1 Mio Euro liegt, ist extrem günstig. Verkauft der neue Eigentümer das Grundstück in Teilstücken und erlöst Geld aus dem Abbau der Gleise, so wird der Ertrag möglicherweise wesentlich über dem Kaufpreis liegen. Immerhin hat das Grundstück 576.665 m². Multipliziert man diese Fläche mit einem niedrigen Preis von 3 Euro pro m², so kommt man bereits auf rund 1,7 Mio Euro! Wir wissen, dass heute in Teilbereichen, vor allem in den Ortschaften, wesentlich höhere Preise zu erzielen sind. Hinzu kommt auch der Erlös aus dem Verkauf der Stahlgleise. Warum wird staatliches Vermögen, die DB ist immer noch ein Staatsbetrieb, so verschleudert und wer hat dies zu verantworten?

Sehr geehrter Herr Eck! Bei allem Streit geht es mir hier um die Sache. Um eine 50 km lange Infrastruktur, die wir nicht so einfach aufgeben dürfen. Das sehen übrigens auch viele Ihrer Parteikollegen, die IHK und die Handwerkskammer so und fordern die Prüfung der Reaktivierung.

Lassen Sie uns die Gemeinsamkeiten suchen und – unabhängig von den anstehenden Wahlterminen – für unsere Region gemeinsam arbeiten.

Genau wie Sie werde auch ich dieses Schreiben den Medien zur Berichterstattung zur Verfügung stellen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Abschluss des Jahres 2019!

Thomas Vizl“