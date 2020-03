BÃ¼rgermeisterin BÃ¤rmann stimmt dem Vorschlag der CWVO zu und kÃ¼ndigt eine Podiumsdiskussion an

Teilen Facebook

NIEDERWERRN / OBERWERRN – Mit der Ankündigung einer Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten der Gemeinde Niederwerrn gibt Bürgermeisterin Bettina Bärmann dem öffentlichen Druck nach und stellt eine derartige Veranstaltung am 5. März 2020 in Aussicht. Dies verkündete Frau Bärmann am 27. Februar 2020 im Rahmen ihrer Grußworte zum „Politischen Aschermittwoch am Tag danach“ in der SVO-Halle sowie zum „Politischen Ascherdonnerstag“ im Pfarrheim Oberwerrn.

Die Christliche Wählervereinigung Oberwerrn (CWVO) begrüßt ausdrücklich diesen Vorschlag, geht er doch auf die Initiative der CWVO zurück. Diese hatte mit einem Schreiben vom 21. Februar 2020 den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten angeboten, am 4. März 2020 im Pfarrheim Oberwerrn eine Podiumsdiskussion auszurichten. Ziel einer solchen Veranstaltung war es aus Sicht der CWVO, den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassendes Bild ihrer Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten zu vermitteln, die demokratische Debattenkultur in der Gemeinde Niederwerrn zu stärken und die Wählerschaft für die anstehende Kommunalwahl zu aktivieren. Frau Bärmann kündigte nun öffentlich an, eine derartige Podiumsdiskussion am 5. März 2020 mit anderen Veranstaltern initiieren zu wollen.

„Wir freuen uns, dass Frau Bärmann die Notwendigkeit erkannt hat, mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde in den direkten Austausch zu treten und hoffen, dass Frau Bärmann ihren Ankündigungen auch Taten folgen lässt“, so die Spitzenkandidatin der CWVO Gabriele Reuß. Weshalb Frau Bärmann nicht den pragmatischen Weg wählt und den für den 4. März 2020 durch die CWVO organisierten Rahmen nicht nutzt, bleibt unklar. Verwunderlich ist dies vor allem vor dem Hintergrund, da Frau Bärmann in ihrer eigenen Wahlbroschüre betont, dass Kommunalpolitik stets pragmatische Sach- und keine Parteipolitik sei.

Für die CWVO bleibt jedoch entscheidend, dass der angekündigte Dialog stattfindet. Man bittet die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, das Angebot am 5. März 2020 wahrzunehmen und hofft, dass die Details durch die Veranstalter zeitnah veröffentlicht werden. Die CWVO steht den Bürgerinnen und Bürgern Nieder- und Oberwerrns das nächste Mal am 7. März 2020 von 6.30 Uhr bis 9.00 Uhr vor der Bäckerei Kuchenmeister in Oberwerrn sowie von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr vor dem Edeka-Markt Maul in Niederwerrn für den direkten Dialog zur Verfügung.