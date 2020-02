Christliche WÃ¤hlervereinigung Oberwerrn lÃ¤dt zur Ã¶ffentlichen Podiumsdiskussion im Pfarrheim ein

Teilen Facebook

OBERWERRN – Die Christliche Wählervereinigung Oberwerrn (CWVO) hat die Bürgermeisterkandidatinnen und –kandidaten der Gemeinde Niederwerrn zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 4. März 2020 um 19.30 Uhr im Pfarrheim Oberwerrn eingeladen. Eine Zusage der Adressaten steht noch aus, gleichwohl möchte die Vereinigung bereits jetzt über diese Veranstaltung informieren.

Ziel ist es, den von allen Parteien und Wählervereinigungen angestrebten Bürgerdialog erlebbar zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt unmittelbar und zeitgleich ins Gespräch zu kommen. Die Moderation übernimmt mit Herrn Werner Lehrl ein parteipolitisch unabhängiger und gemeinhin sehr geschätzter Mitbürger.

Auch wenn die CWVO selbst diesmal keinen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 stellt, so ist ihnen doch sehr daran gelegen, auch den Wählerinnen und Wählern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Niederwerrn ein vergleichendes und sachlich fundiertes Bild der Kandidatinnen und Kandidaten zu ermöglichen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag leisten, den Bürgerdialog und die Debattenkultur in unserer Gemeinde zu stärken und so aktiv zu einer Aktivierung der Wählerschaft sowie einer höheren Wahlbeteiligung beitragen“, heißt es seitens der CWVO.

Bei den Bürgermeisterwahlen am 15. März treten in der Gemeinde Niederwerrn die Amtsinhaberin Bettina Bärmann (Freie Wähler), Jennifer Köhler (CSU) und Thomas Wohlfahrt (SPD) an.

sw1.news bietet allen Bürgermeister- oder Gemeinderatskandidaten in und um Schweinfurt an, an dieser Stelle auf sich aufmerksam zu machen in dne letzten drei Wochen vor der Wahl. Senden Sie einfach bei Interesse eine Mail an redaktion@sw1.news.