Corona-Virus: GRÃœNE sagen alle Ã¶ffentlichen Wahlkampfveranstaltungen ab

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Aus „Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserer Region“ und laut den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, sagt die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN alle öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen in Stadt und Landkreis Schweinfurt ab.

Davon betroffen sind unter anderem die Veranstaltung mit MdL Patrick Friedl Mittwochabend in Werneck, die große Abschlusskundgebung mit dem Landesvorsitzenden Eike Hallitzky und MdB Manuela Rottmann am Donnerstagabend in Schweinfurt und die Wahlparty am Sonntag. Auch der Haustürwahlkampf wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.

„Es ist bedauerlich, dass wir jetzt in der heißen Phase unseren Wahlkampf einstellen müssen. Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat für uns aber absoluten Vorrang“, so der Kreisvorsitzende Johannes Weiß. Holger Laschka, OB-Kandidat für Schweinfurt, fügt hinzu: „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir müssen Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region übernehmen.“

Laut der Kreisvorsitzenden Ayfer Rethschulte, hauptberuflich Fachkrankenschwester, „ist das Risiko einer unbewussten Verbreitung des Coronavirus zu hoch – auch wenn bisher noch keine Fälle in unserer Region bekannt sind. Die Gesundheit unserer Mitmenschen ist wichtiger als Wahlergebnisse.“

Infostände in Stadt und Landkreis Schweinfurt finden weiterhin statt – die Passanten werden allerdings nicht direkt angesprochen. Bei Interesse sollen die Bürgerinnen und Bürger selbst über die Nähe beziehungsweise Distanz zu den dort vertretenen Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden.