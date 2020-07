Coronabedingt mehr Geld fÃ¼r die Sport- und SchÃ¼tzenvereine, Bayerisches StÃ¤dtebaufÃ¶rderungsprogramm unterstÃ¼tzt StÃ¤dte und Gemeinden in ganz Unterfranken

Coronabedingt mehr Geld für die Sport- und Schützenvereine, Bayerisches Städtebauförderungsprogramm unterstützt Städte und Gemeinden in ganz Unterfranken

SCHWEINFURT – Die für die Sport- und Schützenvereine zur Verfügung stehenden Mitteln für die sogenannte Vereinspauschale werden im Haushaltsjahr 2020 von rund 20 Millionen Euro auf rund 40 Millionen Euro verdoppelt. Dies teilen Staatssekretär und unterfränkischer CSU-Bezirksvorsitzender, Gerhard Eck sowie seine Abgeordnetenkollegin Barbara Becker mit.

Mit dieser Maßnahme sollen die bayerischen Sport- und Schützenvereine in der Coronakrise ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand schnell und unbürokratisch unterstützt werden.

Für die Sport- und Schützenvereine der Stadt und des Landkreises Schweinfurt bedeutet das für das Jahr 2020 einen Zuschuss von 595.571,26 Euro vom Freistaat Bayern, freuen sich Eck und Becker. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 302.436.94 Euro.

Das hohe Engagement in den Sport- und Schützenvereinen ist der Bayerischen Staatsregierung viel Geld wert. Die Erhöhung geht auch auf besondere Initiative der CSU-Fraktion zurück. „Sportvereine leisten eine wertvolle Arbeit für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Gesellschaft selbst“, so Eck und Becker weiter. „Die stetig steigende Förderung zeigt, dass wir den motivierten Einsatz der vielen Ehrenamtlichen schätzen und uns der Vereinssport in Bayern sehr wichtig ist.“

Die Zuwendungen an die Sport- und Schützenvereine werden entsprechend der Sportförderrichtlinie des Freistaats Bayern gewährt. Berechnungsgrundlage dafür ist die Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder sowie die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die es die zehnfache Gewichtung gibt. Eine weitere Bemessungsgrundlage ist die Anzahl von Übungsleiterlizenzen.

Mehr als 17 Millionen Euro für 38 Gemeinden in Unterfranken – u.a. 800.000 Euro für die Stadt Schweinfurt

In Unterfranken unterstützt die Bayerische Staatsregierung in diesem Jahr 38 Städte und Gemeinden mit mehr als 17 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderprogramm. Die Mittel kommen insbesondere kleineren Städten und Gemeinden im ländlichen Raum zugute.

Wie bereits in den letzten Jahren stehen auch wieder Sondermittel für die Militärkonversion zur Verfügung. Letztere Kommen heuer insbesondere der Stadt Schweinfurt für die Freiflächengestaltung der ehemaligen „Askren-Manors“ auf der Basis eines städtebaulichen Wettbewerbs zugute.

Aber auch die Ortskerne von Gochsheim und Werneck, im Landkreis Schweinfurt, profitieren mit jeweils 30.000 Euro von Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen.

Eine Übersicht über die Programmkommunen und weitere Informationen zur Städtebauförderung sind im Internet verfügbar unter http://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/foerderprogramme/index.php