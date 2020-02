CSU prÃ¤sentiert in Abersfeld ihre Kandidaten und erkundet Schweinfurt mit dem Bus

CSU präsentiert in Abersfeld ihre Kandidaten und erkundet Schweinfurt mit dem Bus

ABERSFELD / SCHWEINFURT – Der CSU liegt es am Herzen, dass die Bürger aus Schonungen die Kandidaten kennen lernen, die in dne nächsten sechs Jahren in Schonungen und im Landkreis Schweinfurt Verantwortung übernehmen wollen.

Daher lädt die Partei herzlich zu einer zentralen Wahlveranstaltung am 28. Februar 2020 um 18.30 Uhr in die Gaststätte „Weißes Ross“ nach Abersfeld ein.

Kandidatinnen und Kandidaten für den Schonunger Gemeinderat als auch Landratskandidat Lothar Zachmann haben ihr Kommen zugesagt. Als Gast wird an diesem Abend auch Staatssekretär Gerhard Eck MdL anwesend sein, der langjährige Mitglieder ehren wird.

Am Sonntag, 01.03.2020 und am Samstag, 07.03.2020 lädt die CSU Schweinfurt herzlich ein, zusammen mit Oberbürgermeister Sebastian Remelé Schweinfurt zu erkunden. Abfahrt ist um 14:00 Uhr am Marktplatz. Dauer bis ca. 18:00 Uhr.

Geplante Route: Eselshöhe, Eselshöhe/West, Franz-Schubert-Straße, Zufahrt Ehrenhof (Ledward), Zufahrt Bamf vom Kasernenweg, Yorktown, Pause DDC-Factory, Bellevue, Hauptbahnhof, Maintal, Marktplatz.

Die Fahrten sind für die Teilnehmer kostenfrei, die Fahrt wird maximal bis 18 Uhr dauern. Bei der kleinen Pause mit Kaffee und Kuchen können die Teilnehmer dann auch die CSU Stadtratskandidatinnen und Kandidaten im persönlichen Gespräch kennenlernen.

Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung unter 09721-94770 oder unterfranken@csu-bayern.de möglich.