Damit Werneck sauber bleibt: Müllsammelaktion des Grünen Ortsverbands

WERNECK – Gut zwei Stunden lang sammelten die Grünen Kandidatinnen und Kandidaten der Marktgemeinderatsliste gemeinsam mit Bürgermeisterkandidat Johannes Weiß und weiteren engagierten Mitbürgern Müll – dann waren die zwei großen Tonnen auch bereits voll.

Zusätzlich füllten die eifrigen Sammlerinnen und Sammler zwischen zwei und 60 Jahren fünf Eimer mit Glasflaschen. Den Großteil des Mülls bildeten Zigarettenstummel und kleine Alkoholfläschchen. Gesammelt wurde in zwei Teams in der Würzburger Straße und Baltasar-Neumann-Straße, auf dem Skateplatz, dem Fußgängerweg Richtung Ettleben, sowie den Spielplatz an der Wern.

Bürgermeisterkandidat Weiß zeigte sich mit der Aktion zufrieden: „Werneck ist und bleibt ein sauberer Ort – der Bauhof leistet hier gute Arbeit. Unverständlich ist für mich allerdings, dass es Menschen gibt, die ihren Abfall direkt neben die Mülltonnen werfen oder ihre Flaschen achtlos im Graben verschwinden lassen. Da wünsche ich mir mehr Verantwortungsbewusstsein. Dass es anders geht, sieht man an den engagierten Teilnehmern der Aktion. Wir werden das sicherlich wiederholen, auch in den anderen Ortsteilen.“

Die Aktion ist neben den sonntäglichen Vorstellungsrunden in den 13 Gemeindeteilen des Markt Werneck die dritte Veranstaltung der Wernecker Grünen rund um den Bürgermeisterkandidaten Johannes Weiß. Zuvor lud der Grüne Ortsverband bereits zur Diskussionsrunde „Die Zukunft des ländlichen Raums“ mit MdB Manuela Rottmann nach Ettleben ein. MdL Paul Knoblach diskutierte vergangene Woche in Eßleben mit interessierten Landwirten und Bürger*innen über die Möglichkeiten des Klimaschutzes in der Landwirtschaft. Den Abschluss bildet am 11. März um 18:30 Uhr ein Vortrag vom Würzburger MdL Patrick Friedl zum Thema „Klimaschutz vor Ort“ in der Scheune, Julius-Echter-Straße 1, Werneck.

Auf den Bildern:

Die Wernecker Grünen rund um Bürgermeisterkandidat Johannes Weiß befreiten gemeinsam mit engagierten Bürger*innen Werneck von zwei Tonnen Müll.



Eines der beiden Grünen Müllsammlerteams mit voller Tonne auf dem Rückweg zum Marktplatz Werneck.

Fotos: Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Werneck