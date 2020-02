Der amtierende BÃ¼rgermeister von Gerolzhofen fÃ¤ngt Stimmen fÃ¼r die Stadtratsliste der CSU!“

Teilen Facebook

GEROLZHOFEN – SW1.News erreichte eine gemeinsame Pressemitteilung der Freien Wähler, geo-net und SPD zur Kandidatur von Gerolzhofens Bürgermeister Thorsten Wozniaks auf der CSU-Stadtratsliste. Wir veröffentlichen diese Meldung im Wortlaut.

„Kürzlich war in der Mainpost zu einer Wahlveranstaltung der CSU zu lesen, dass die Gastrednerin Barbara Stamm es bemerkenswert findet, dass Thorsten Wozniak, der amtierende Bürgermeister von Gerolzhofen und Bürgermeisterkandidat, den Spitzenplatz auf der Liste nicht für sich in Anspruch nimmt, sondern diesen zugunsten einer Frau abgibt.

Freie Wähler, geo-net und SPD widersprechen dieser Einschätzung mit Nachdruck und halten die Vorgehensweise der CSU, Bürgermeister Wozniak (auf dem Bild, Foto: Wahlplakat der CSU) überhaupt auf der Stadtratsliste kandidieren zu lassen, für eine Irreführung der Wählerinnen und Wähler aus Gerolzhofen und Rügshofen.

Die drei Gruppierungen rufen daher in einer gemeinsamen Pressemitteilung alle Wählerinnen und Wähler dazu auf, bei der bevorstehenden Stadtratswahl am 15.03.2020 genau zu bedenken, dass jede Stimme für den amtierenden Bürgermeister Thorsten Wozniak auf Listenplatz 20 der CSU-Stadtratsliste nur eine zusätzliche Stimme für deren Liste bedeutet.

Thorsten Wozniak wird als einziger Kandidat in einer separaten Wahl mit allergrößter Wahrscheinlichkeit als Bürgermeister in seinem Amt bestätigt werden. Der Listenplatz dient somit dem reinen Stimmenfang für die anderen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Wird Wozniak auf dieser Liste gewählt, so werden die für ihn abgegebenen Stimmen auf die anderen Bewerber umverteilt. Der amtierende Bürgermeister von Gerolzhofen fängt somit Stimmen für die Stadtratsliste der CSU.

Die Wahl eines neuen Stadtrats ist eine Personenwahl. Es sollten sich deshalb auch nur solche Bewerber zur Wahl stellen, die dieses Ehrenamt dann auch wirklich ausüben können.

Nachdem von den Freien Wählern, geo-net und SPD frühzeitig öffentlich bekannt gegeben worden war, dass von deren Seite kein Bürgermeisterkandidat und keine Bürgermeisterkandidatin aufgestellt werden würde, hätte Wozniak seinen Listenplatz zugunsten der Ersatzkandidatin freigeben müssen. Dies wäre von den Bürgerinnen und Bürgern als Zeichen eines fairen Wahlkampfs bewertet worden.“