Der SPD-Dachverband der Gemeinde Dittelbrunn freut sich auf DorfspaziergÃ¤nge mit Kandidaten und BÃ¼rgern

DITTELBRUNN – Der SPD-Dachverband der Gemeinde Dittelbrunn und die Soziale Bürgerliste werden gemeinsam mit den Kandidaten und Bürgern einzelne Ortsteile begehen. Dabei können die Bürgerinnen und Bürger die Kandidaten für die Kommunalwahl kennenlernen und über kommunale Belange ins Gespräch kommen.

Den Auftakt bildet der Spaziergang durch Hambach am Sonntag, 9. Februar. Start ist um 14 Uhr am Dorfplatz. Schwerpunkte sind – unter anderem – das geplante Baugebiet und die neue Turnhalle. Im Anschluss können bei der Einkehr im „Hühnernest“ noch einzelne Themen und Anliegen vertieft werden.

Am folgenden Sonntag, 16. Februar trifft man sich um 14 Uhr in Holzhausen am „Haus der Bäuerin“ zur Ortsbegehung und beschließt diese auch dort bei Kaffee und Kuchen. Zuvor wird das neue Brauhaus, das bestehende und geplante Baugebiet und der Friedhof besichtigt, wo schon Vieles in Eigeninitiative bewirkt wurde.

Den Abschluss bildet der Spaziergang in Dittelbrunn am Sonntag, 23. Februar, wo sich die Teilnehmer u.a. das Baugebiet „Grund“ mit Mehrgenerationenpark, die Heeresstraße, das MBZ und den Bereich um die Schule mit geplanter neuer Kita ansehen können. Beginn ist ebenfalls um 14 Uhr am Jugendtreff, Am Marienbach 1. Der Ausklang findet im Cafe Pappert statt. Bei dieser Runde wird auch Landrat Florian Töpper dabei sein. „Und weil Faschingssonntag ist, wird eine Runde Krapfen spendiert!“, freuen sich Holger Schmitt und Angelika Markert.