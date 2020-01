Die 10 Gebote â€“ eine Ethik fÃ¼r Politik und Alltag im 21. Jahrhundert? Ã–DP und Initiative Zukunft. laden ein zum Vortrag

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Dienstag, 14.01.2020 findet um 19:30 Uhr im CVJM Haus Schweinfurt, Luitpoldstraße 1, eine Wahlkampfveranstaltung der Initiative Zukunft und der Ökologisch-Demokratischen Partei Schweinfurt mit Bernhard Suttner zu folgendem Thema statt: Die 10 Gebote – eine Ethik für Politik und Alltag im 21. Jahrhundert?

Wenngleich auf den ersten Blick die bekannten biblischen 10 Gebote als ethische Grundlage unserer Tradition keinerlei Hinweise auf die Probleme „Schöpfungsverantwortung“, „Naturschutz“, „Nachhaltigkeit“ und „weltweite Gerechtigkeit“ aufweisen, ergeben sich bei genauerem Hinsehen doch interessante Aspekte: Stellt unser Umgang mit den nichterneuerbaren Ressourcen nicht eine Art von Diebstahl dar? Praktizieren wir nicht nach den Worten von Papst Franziskus eine „Ökonomie der Ausgrenzung“, die in gewisser Weise sogar „tötet“? Ist die Wachstumsideologie nicht eine permanente Missachtung der Warnungen vor Begehrlichkeit, wie steht es um das Wahrheitsgebot in Zeiten von „fake-news“ und Wissenschaftsverachtung?

Wer ist der Referent Bernhard Suttner?

Bernhard Suttner ist der Landesbeauftragte für Grundsatzfragen der bayerischen ÖDP aus Windberg (Landkreis Straubing-Bogen). Er ist Politologe, Referendar für Erwachsenenbildung und war 20 Jahre lang Landesvorsitzender der ÖDP Bayern. Bei dem Volksbegehren für mehr Artenschutz, „Rettet die Bienen“, war er mit Agnes Becker von der ÖDP im Aktionskreis leitend tätig.

Er versucht in seinem Vortrag, den traditionellen Gehalt der 10 Gebote zeitgemäß zu interpretieren und so das Gewissen für eine umfassende Kultur des Lebens in Politik und Gesellschaft zu schärfen.

Zu der Veranstaltung laden Dr. Ulrike Schneider, Vorsitzende Initiative Zukunft., und die ÖDP-Kreisvorsitzende Esther Wagenhäuser ein

Mehr unter zukunft-oedp.de/

