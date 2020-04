Die GrÃ¼nen bedanken sich fÃ¼r das Vertrauen bei der Niederwerrner Gemeinderatswahl!

Teilen Facebook

Twitter

NIEDERWERRN / OBERWERRN – Die Grünen bedanken sich für das Vertrauen bei der Niederwerrner Gemeinderatswahl!

Keiner hätte vor der Kommunalwahl ahnen können, wie groß die Herausforderungen in den nächsten Jahren sein werden. „Wir sind angetreten mit dem Ziel unsere Heimatgemeinde ökologisch, sozial und klimaneutral zu machen. Die Nieder- und Oberwerrner Bürgerinnen und Bürger haben uns mit vielen Stimmen ihr Vertrauen geschenkt. Herzlichen Dank dafür!“, schreibt Stefan Memmel vom Bündnis 90 / Grüne, Ortsverband Niederwerrn.

Mit diesen Stimmen sind Bettina Häckner, Kathrin Tröster und Sabine Fedetto Gemeinderätinnen geworden. Sie werden sich in den nächsten sechs Jahren für alle in der Gemeinde lebenden Menschen einsetzen und dabei immer die Interessen der nachfolgenden Generationen im Blick behalten.

„Wir vom Ortsverband werden sie nach Kräften unterstützen. Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise werden den Gemeinderat in der neuen Amtszeit wahrscheinlich noch lange beschäftigen. Wir wollen die Erfahrungen daraus nutzen und zukünftig immer daran denken, dass – egal welche Herausforderungen auch kommen mögen – wir sie nur GEMEINSAM lösen können! In diesem Sinne wollen wir Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger sein und uns für ein gutes Leben für Alle einsetzen“, so Memmel auch im Namen der Gemeinderätinnen Bettina Häckner, Kathrin Tröster und Sabine Fedetto.