â€žDie Zukunft gehÃ¶rt den Mutigenâ€œ: Viel Bewegung bei den WahlstÃ¤nden der CSU Gerolzhofen

GEROLZHOFEN – „Wir bewegen Gerolzhofen“ – lautet das Motto der CSU Gerolzhofen. Und so ist an den Wahlständen der CSU auch immer wieder viel Bewegung: Bürgerinnen und Bürger informieren sich über die Vorhaben und Ziele der CSU in Bezug auf die Stadtentwicklung und diskutieren mit. Auch Bürgermeister Thorsten Wozniak und Landratskandidat Lothar Zachmann sind immer wieder an den Wahlständen am Marktplatz, um über Kreis- und Stadtpolitik zu sprechen.

Wozniak stellt dabei heraus, dass er in den vergangenen sieben Jahren immer das Miteinander gepflegt, gegensätzliche Meinungen moderiert und Kompromisse gefunden hat. Er hat immer das „Wir“ und nie das „ich“ in den Vordergrund gestellt. „Ich würde mich freuen, wenn mich die Wählerinnen und Wähler mit einem deutlichen Ergebnis im Amt bestätigen würden, um den eingeschlagenen Kurs fortzuführen“.

Landratskandidat Lothar Zachmann betonte: „Die Zukunft gehört den Mutigen. Das gilt für den Landkreis ebenso wie für die Stadt Gerolzhofen“. So wie Wozniak und die CSU viele Themen angegangen sind und weiterhin vorhaben, so hat auch Lothar Zachmann viele Ziele, um den Landkreis voran zu bringen, u.a. flächendeckenden Mobilfunk, ein Klimaschutzkonzept samt Klimabeirat, besserer Öffentlicher Nahverkehr im gesamten Landkreis, die Einbindung der Jugend bei politischen Entscheidungen, die Entwicklung von Gewerbeflächen für Start-up und auch der Erhalt der Geomed-Klinik. Die CSU mit ihren Stadtratskandidatinnen und -kandidaten ist an den kommenden Samstag immer am Marktplatz präsent: „Wir freuen uns auf den Austausch“, sagen Ortsvorsitzender Markus Reuß (3. Bürgermeister) und Fraktionsvorsitzender Arnulf Koch.

Foto: A. Bauer