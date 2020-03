Evangelischer Frauenbund wirbt für die CSU – die Initiative ZUKUNFT. findet das dreist

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Ganz schön dreist ist für die Initiative ZUKUNFT. die Wahlwerbung der CSU im Schaukasten des Evengelischen Frauenbundes. Das sei ganz sicher nicht abgestimmt mit dem Dekanat oder mit dem Kirchenvorstand der St. Johanniskirche und sicher nicht im Sinne des jetzigen Vorsitzenden und schon gar nicht im Sinne aller Mitglieder des Frauenbundes!

„Eine solche Werbung hat auf kirchlichem Terrain nichts zu suchen. Leider missbraucht eine CSU-Stadträtin Heike Gröner schon zum wiederholten Male ihre Funktion im Frauenbund, um plumpe Werbung für ihre Partei zu machen. Wie wäre es stattdessen mit ordentlicher Arbeit in den sechs Jahren, die zwischen den Kommunalwahlen liegen?“, fragt die Initiative ZUKUNFT. in einer Nachricht an die Presse.