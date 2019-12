Geo-net beschlieÃŸt Wahlprogramm fÃ¼r die Stadtratswahl und hat einen neuen Internetauftritt

Teilen Facebook

Twitter

GEROLZHOFEN – Beim monatlichen Treffen im Dezember von geo-net wurde einstimmig das Wahlprogramm für die Stadtratswahlen am 15. März 2020 beschlossen. Das Programm wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam von den Kandidatinnen und Kandidaten der geo-net-Liste erarbeitet.

Für die Koordination verantwortlich waren Stefanie Döpfner, Daniela Balzer-Hoheisel und Adalbert Leuner. Stefanie Döpfner führt gemeinsam mit Thomas Vizl die Kandidatenliste für die kommende Stadtratswahl an.

Neben dem Leitbild, das die wichtigsten Bausteine des Wahlprogramms kurz zusammenfasst, stellte Döpfner an diesem Abend weitere Themen vor, für die sich geo-net im künftigen Stadtrat von Gerolzhofen stark machen möchte. Unterteilt in 22 Themenbereiche liefert geo-net konkrete Antworten auf die Zukunftsfragen, mit denen sich Gerolzhofen konfrontiert sieht.

Neben den bereits bekannten Themen wie Steigerwaldbahn, Nationalpark Steigerwald, Ausbau der Photovoltaik, Erhalt der Geomed-Kreisklinik oder Folgen des Klimawandels werden auch die Themengebiete Innenentwicklung, Flächenverbrauch, Inklusion sowie Gastfreundschaft und Zuwanderung behandelt. geo-net unterstützt in diesem Sinne weiterhin die Partnerschaften mit Mamers in Frankreich, Elek in Ungarn, Scarlino in Italien und Sé in Afrika. Weitere wichtige Punkte sind Kultur, Bildung und Sport.

Das Wahlprogramm wird im Januar in einer Kurzform an alle Haushalte verteilt werden. Es findet sich bereits jetzt auf der neu erstellten Internetseite www.geo-net.net. Dort werden auch alle Kandidatinnen und Kandidaten der geo-net Stadtratsliste vorgestellt.

Diskutiert wurde beim Monatstreffen auch die Ankündigung, dass Bürgermeister Thorsten Wozniak auf der CSU-Stadtratsliste kandidieren wird. Da mittlerweile bekannt ist, dass keine der anderen Fraktionen einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters stellen wird, würde es geo-net begrüßen und wertschätzen, wenn Bürgermeister Wozniak seinen Listenplatz an die Ersatzkandidatin abtreten und somit ein deutliches Zeichen im Sinne der Überparteilichkeit seines Amtes setzen würde.

Am 4. Januar 2020 öffnet in der Markstraße 15 der geo-net-Wahltreff. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind von da an immer samstags von 10 – 12 Uhr eingeladen, mit den Kandidatinnen und Kandidaten der geo-net- Stadtratsliste ins Gespräch zu kommen.

Außerdem lädt geo-net zum alljährlichen Neujahrsempfang am Freitag, 31. Januar 2020, in die FC Gaststätte in der Schallfelder Straße ein. Als prominente Gäste werden Ludwig Hartmann, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag, sowie Landrat Florian Töpper und Landtagsabgeordneter Paul Knoblach erwartet.

Foto (geo-net): geo-net-KandidatInnen vor dem Marktplatzbrunnen in Gerolzhofen