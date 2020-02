geo-net besucht die Firma Döpfner und diskutiert über die medizinische Versorgung in der Region

Teilen Facebook

GEROLZHOFEN – Zu einer Werksführung des nachhaltig ausgerichteten Betriebs bei der Firma Döpfner Fensterbau lädt geo-net. Das Netzwerk für Gerolzhofen am Mittwoch, 19.02.2020, um 18:30 Uhr, ein. Treffpunkt am Eingang in der Max-Planck-Straße 2 in Gerolzhofen.

Über die medizinische und ärztliche Versorgung in Gerolzhofen und in der Region diskutiert die Stadtratsliste geo-net am Freitag, 21.2.2020, 19.30 im Sportheim des SV Rügshofen (Am Dammholz) ein. Referentin ist Dr. Manuela Rottmann (MdB, Bündnis 90 / Die Grünen). Wie können wir dem drohenden Mangel an Haus- und Fachärzten entgegenwirken, wie kann die Geomedklinik für die Zukunft gesichert werden, kann der Notarztstandort aufrecht erhalten werden. Auf diese Fragen sucht die Hammelburger Bundestagsabgeordnete Antworten zu finden.

Am Samstag, 22.02.2020, ist der „Wahl-Treff“ der Liste in der Marktstraße wieder von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Hier kann bei Kaffee und Kuchen über die Stadt- und Kreispolitik mit den geo-net-Kandidatinnen diskutiert werden.