geo-net zeichnet StÃ¤dtepartnerschaften aus – und zum Neujahrsempfang kommt der GrÃ¼ne Ludwig Hartmann

GEROLZHOFEN – Die Auszeichnung „GEO innovare“ wird beim Neujahrsempfang am Freitag, 31.01.2020, an die Verantwortlichen der Gerolzhöfer Städtepartnerschaften vergeben. Dies wurde von den geo-net-Mitgliedern beschlossen. geo-net will damit den zum Teil jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz der Partnerschaftsvereine für Frieden und für die europäische Einheit auszeichnen. Die Laudatio auf die Geehrten hält in diesem Jahr Landrat Florian Töpper.

Der Neujahrsempfang der kommunalpolitischen Liste beginnt am kommenden Freitag um 19 Uhr im Sportheim des FC Gerolzhofen und ist öffentlich. Alle Bürgerinnen und Bürger aus Gerolzhofen und der Region sind eingeladen. Neben Florian Töpper werden auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, und die Landtagsabgeordneten Paul Knoblach und Kerstin Celina erwartet.

Am Samstag, den 1.2.2020, um 18:30 Uhr, berichtet der Gerolzhöfer Uwe Gratzky im Gasthof „Tor zum Steigerwald“ über seine Erfahrungen bei der Seenotrettung mit dem Rettungsschiff Sea Eye im Mittelmeer. Der Stadtratskandidat von geo-net war im Dezember vier Wochen auf dem Schiff im Einsatz. In dieser Zeit konnte die Crew 32 Menschen, darunter auch Kinder, aus dem Meer retten.

Geo-net lädt außerdem zu einer Betriebsführung bei Firma „Döpfner-Fensterbau“ in Gerolzhofen ein. Am Mittwoch, den 19.2., um 18.30 Uhr erhalten alle Interessierten eine Führung durch die Werksräume. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen.

„Geo gemeinsam entdecken“ – unter diesem Motto lädt geo-net alle Bürgerinnen und Bürger zu einer kostenlosen Stadtführung am Sonntag, den 8.3.2020, ein. Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten der Stadtratsliste wollen wir Gerolzhofen mit der Stadtführerin und Stadtratskandidatin Kerstin Krammer-Kneissl erkunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatzbrunnen. Nach der Führung öffnet der geo-net Wahl-Treff. Bei Kaffee und Kuchen wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Auf dem Bild: Der „besondere Gast“ beim geo-net-Neujahrsempfang, Ludwig Hartmann. Fraktionsvorsitzender und Sprecher für den ländlichen Raum der Grünen im Bayerischen Landtag.

Foto Stefan M. Prager