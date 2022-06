„Grün packt an“: MdL Patrick Friedl war Kurzzeit-Praktikant bei der Vollkornbäckerei Köhler

ROTTENBAUER BEI WÜRZBURG – „Beeindruckend, was die Vollkornbäckerei Köhler seit 36 Jahren für eine tolle Qualität an regionalen und ökologisch erzeugten Backwaren in den Ofen und auf die Teller bringt“, so der Würzburger Landtagsabgeordnete Patrick Friedl begeistert nach seinem Kurzzeitpraktikum am Betriebssitz in Würzburg Rottenbauer.

Friedl: „ Es war schön vom ersten Moment ins Team in der Backstube aufgenommen worden zu sein. Genau so hat es sich angefühlt. So durfte ich gleich das Wurzelbrot drehen, das Urgetreidebrot in den Ofen ‚einschießen‘, es später wieder fertig aus dem heißen Ofen holen und nach Anleitung Brötchenteig flach kneten, auf Schablone bringen, in der Rüttelmaschine in Form bringen und mit auf Backroste und -bleche verteilen“, so Patrick Friedl. Selbst schweren frisch gerührten Brotteig habe er in Bottiche verteilen dürfen.

Friedl: „Herzlichen Dank an das Team von Ernst Köhler und Bäckermeister Robert Gutbrod. Die gute Stimmung und Begeisterung bei der Arbeit war mir eine große Freude zu erleben.“ So habe er in wenigen Stunden enorm viel über den Umgang mit wertvollen Lebensmitteln aus der Region gelernt. Bespielhaft für die Ernährung in der Zukunft, findet Friedl: „Gesunde Lebensmittel, ökologisch hergestellt und von belebten, wertvollen Böden aus unserer Heimat. So passen Umwelt, Wirtschaft und regionale Wertschöpfung zusammen.“

Landtags-Grüne unterstützen mit „Packt an“-Aktion Handwerk in Bayern

Mit der „Grün packt an“-Aktion unterstützen die Landtags-Grünen das Handwerk in Bayern: „Das Bio-Brot bäckt sich nicht von allein, die Photovoltaik-Anlage springt nicht von sich aus aufs Dach, der Holztisch baut sich nicht von selbst zusammen und Maschinen brauchen Betreuung.“ 2021 haben knapp 950.000 Menschen in Bayern in über 130 Handwerksberufen in Bayern gearbeitet – von A wie Änderungsschneider*in bis Z wie Zweiradmechatroniker*in.

Das Handwerk in Bayern leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen (2021: 67.000 Auszubildende), trägt zur ökologischen Modernisierung Bayerns bei und stärkt regionale Wertschöpfungsketten. „Fast jede dritte Ausbildungsstelle ist in einem Handwerksbetrieb – das ist großartig und wird von uns Landtags-Grünen nachdrücklich unterstützt“, so Patrick Friedl. „Für uns ist das Handwerk ein wichtiger Partner insbesondere für den sozial-ökologischen Umbau der bayerischen Wirtschaft.“