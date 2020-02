Handgemachte Musik von Eddi & Klaus und Aufbruchstimmung von Marietta Eder: Politischer Aschermittwoch der SPD Schweinfurt im Naturfreundehaus – Ascherdonnerstag im Landkreis

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Die närrischen Tage gehen in den Endspurt und die Politik läutet die Fastenzeit mit dem Politischen Aschermittwoch ein. Die SPD Schweinfurt lädt daher ein zu Politik, Musik und zum Fischessen am 26. Februar ab 17.30 Uhr in das Naturfreundehaus, Friedrich-Ebert-Straße 1.

Die Aschermittwochsrede hält in diesem Jahr die Oberbürgermeister-Kandidatin, Stadträtin und stellvertretende Vorsitzende der BayernSPD Marietta Eder. Mit ihrer Rede will sie für die Aufbruchstimmung werben, die Schweinfurt brauche um wichtige Veränderungen voranzubringen. „Die Stadt muss für bezahlbaren Wohnraum, für bestmögliche Bilder unserer Kinder, beste medizinische Versorgung und vieles mehr stehen!“ so Eder, die ihre konkreten Pläne dort vorstellen wird.

Den musikalischen Teil des Abends bestreiten Eddi und Klaus mit handgemachter, akustischer Musik. Das Repertoire dieses Duetts reicht von Oldies und Schlagern der vergangenen Jahre bis zu den Hits von heute. Das Team des Naturfreundehauses bietet verschiedene Fischgerichte und weitere kulinarische Genüsse.

Julia Stürmer-Hawlitschek, die Vorsitzende der Schweinfurter SPD, lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger bei freiem Eintritt dazu ein! Anmeldungen und weitere Infos in der SPD-Geschäftsstelle, Siebenbrückleinsgasse 10-12 unter Tel. 09721-71570 oder per Email an isabella.walter@spd.de. Kurzfristig Entschlossene sind selbstverständlich auch ohne Anmeldung willkommen.

Politischer Ascherdonnerstag der SPD in Heidenfeld

HEIDENFELD – Zum zweiten Mal lädt die Landkreis SPD zum „Politischen Ascherdonnerstag“ am 27. Februar um 18.30 Uhr, diesmal nach Heidenfeld ins Pfarrheim. Martina Braum, stellvertretende Kreisvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin in der Gemeinde Röthlein freut sich auf viele Besucher aus dem ganzen Landkreis. Als Redner wird Landrat Florian Töppererwartet, der über die Landkreispolitik der aktuellen Wahlperiode und seine Pläne und Gedanken für die nächste Wahlperiode sprechen wird. Die Bürgerinnen und Bürger aus Röthlein und dem ganzen Landkreis sind herzlich eingeladen mit Landrat Florian Töpper zu diskutieren. Töpper bewirbt sich bei den Kommunalwahlen am 15. März für eine weitere Amtsperiode als Landrat und wird dabei neben seiner Partei auch von den Freien Wählern, den Grünen und einer überparteilichen Wählerinitiative unterstützt. Gute Politik verbindet sich in Heidenfeld mit Gutem für den Gaumen. Das SPD-Küchenteam bietet Matjesfilet mit Kartoffeln nach Hausfrauenart für 8,50 € an.

Um Anmeldung bei Martina Braum wird gebeten unter Tel. 09723-937697 oder per Email martina.braum@gmx.de.