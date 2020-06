Homeoffice-Angebote der Stadt Schweinfurt: Die GrÃ¼nen stellen dazu zahlreiche Fragen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Holger Laschka, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Schweinfurter Stadtrat, hat an das Rathaus und OB Sebastian Remelé eine Anfrage zur Nutzung von Homeoffice-Angeboten in der Stadtverwaltung gesendet.

„Die Coronakrise mit dem weitgehenden Lockdown des öffentlichen Lebens hat uns bei der Arbeitsorganisation unvermittelt weit in die Zukunft katapultiert“, glaubt der Schweinfurter Stadtrat Holger Laschka (Bündnis 90/Die Grünen). Weil sich viele Aufgaben und Prozesse aus Infektionsschutzgründen nicht mehr in klassischer Präsenzarbeit erledigen ließen, verlagerten Betriebe und Verwaltungen notgedrungen große Teile des Arbeitsgeschehens ins Homeoffice. „Die Erfahrungen aus der noch fortdauernden Krise liefern uns einen gewaltigen Schatz, der uns sowohl für künftige Krisenszenarien als auch für die alltägliche Arbeitsorganisation nützlich sein kann“, so Holger Laschka in einer Pressemitteilung.

Er sieht auch für die Verwaltung der Stadt Schweinfurt Potenzial, Arbeitsprozesse außerhalb des Parteienverkehrs teilweise ins Homeoffice auszulagern: „Hierdurch fallen weniger Fahrten im Berufsverkehr an, die Stadt könnte Büroräume sparen und bei richtiger Organisation können Produktivität und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert werden.“

Deshalb sei es wichtig, den Homeoffice-Notbetrieb in der Stadtverwaltung zu evaluieren und die richtigen Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen. „Auf so ein Szenario waren wir alle nicht vorbereitet“, betont Holger Laschka. „Von der profanen Frage des Arbeitsgeräts über das sensible Thema Datenschutz bis hin zur Organisation von Prozessen und Kommunikation über Video- oder Telefonkonferenzen, waren urplötzlich viele Herausforderungen zu meistern.“

Wie dies in der Stadtverwaltung gelungen ist und wie sich die Krisenerfahrungen für die Zukunft nutzen lassen, möchte Holger Laschka mit einer umfangreichen Anfrage an Oberbürgermeister Sebastian Remelé in Erfahrung bringen. Unter anderem wird nach der Anzahl der Mitarbeiter gefragt, die ihre Aufgaben vollumfänglich im Homeoffice erledigen konnten und welche Unterstützung in Bezug auf Hardwareausstattung und IT-Support geboten wurde.

„Die Zukunft wird in vielen Betrieben und sicher auch in manchen Verwaltungen ein Mix aus Tele- und Präsenzarbeit bringen“, ist sich der Grünen-Stadtrat sicher. „Hierfür braucht es einen technischen und organisatorischen Rahmen ebenso wie eine Dienstvereinbarung zwischen dem Personalrat und der Stadt als Arbeitgeberin, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice gut und sicher arbeiten können.“

Hier die Anfrage im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

einem Bericht des Schweinfurter Tagblatts aus dem April 2020 war zu entnehmen, dass die Stadtverwaltung Schweinfurt ihren Betrieb während der Coronakrise „vor allem durch Homeoffice aufrecht“ hielt. Trotz der Schließung des Rathauses hätten „alle Fachämter“ gearbeitet. Vor diesem Hintergrund erbitte ich zu folgenden Punkten Auskunft:

– Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung konnten ihre Aufgaben in der Hochphase des Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai vollumfänglich von zuhause erledigen und bei wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fanden andere Instrumente wie Kurzarbeit, Überstundenabbau etc. Anwendung, weil die Aufgaben nicht im Homeoffice erledigt werden konnten?

– Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung befinden sich derzeit (Stichtag 10. Juni 2020) noch im Homeoffice und erledigen ihre Aufgaben vollumfänglich von zuhause, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit im Amt und bei wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden andere Instrumente wie Kurzarbeit, Überstundenabbau etc. Anwendung?

– Welche Erfahrungen wurden in den einzelnen Ämtern/Aufgabenbereichen mit der Verlagerung der Tätigkeit ins Homeoffice gemacht, insbesondere: In welchen Aufgabenbereichen konnten die Arbeiten im Homeoffice vollumfänglich und zufriedenstellend erledigt werden?

– Welche Unterstützung erhielten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice z.B. im Bereich Hardwareausstattung, IT-Support, anteilige Kostenübernahmen (DSL-Flatrate, Telefonkosten etc.) – Wie wurde der Datenschutz bei Homeoffice-Tätigkeiten sichergestellt und wie ist generell der externe Zugriff auf sensible, personenbezogene Verwaltungsdaten geregelt (VPN-Tunnel, verschlüsselte Authentifikation etc.). Gab es datenschutzrechtliche Zwischenfälle im Zusammenhang mit Homeoffice-Tätigkeiten?

– Ist Homeoffice für die Stadt Schweinfurt in einzelnen Aufgabenbereichen auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie eine Option und welche Aufgabenbereiche kommen hierfür eventuell infrage?

– Gibt es für die Stadt Schweinfurt bereits eine Homeoffice-Betriebsvereinbarung, die nach der Corona-Pandemie im Regelbetrieb Anwendung finden kann oder ist der Abschluss einer solchen Betriebsvereinbarung vorgesehen?

– Wie wird nach der Corona-Pandemie bei der Rückkehr in den Regelbetrieb der Infektionsschutz in mehrfach besetzten Büroräumen sichergestellt? Sind Modelle einer wechselnden Besetzung einzelner Büroräume angedacht oder werden diese bereits umgesetzt?

– Sind die vorhandenen Büroraumkapazitäten der Stadtverwaltung unter dem Aspekt eines dauerhaften Infektionsschutzes bei Fortdauer der Corona-Pandemie ausreichend oder werden zusätzliche Büroraumkapazitäten benötigt?

Zahlreiche deutsche Kommunen wollen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerhalb des Parteienverkehrs nach guten Homeoffice-Erfahrungen in der Coronakrise (teilweise) die Möglichkeit zur Heimarbeit anbieten. Expertinnen und Experten sehen das Homeoffice auch für Teile der Verwaltung als Zukunftsmodell an und verweisen neben hoher Produktivität auch auf sinkende Berufsverkehrsbelastung und weniger Büroraumbedarf. Die Erfahrungen der Stadt Schweinfurt mit Homeoffice-Tätigkeiten in der Coronakrise können deshalb einen wertvollen Fingerzeig geben, wie sich moderne Telearbeitsmodelle auch in den städtischen Verwaltungsbetrieb eingliedern lassen.