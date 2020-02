Initiative ZUKUNFT. sagt Nein zu weiteren Bau- und Gewerbegebieten in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Initiative ZUKUNFT. spricht sich gegen weitere Neubaugebiete und Gewerbegebiete in Schweinfurt aus. Die Konversionsflächen haben der Stadt Hektar über Hektar Neubaugebiete und ein riesiges Gewerbegebiet beschert…

„Doch die Gier nach mehr Fläche lässt nicht nach. Am Dienstag hat der Stadtrat von Schweinfurt bei nur zwei Gegenstimmen beschlossen, weiter zu versiegeln. Und ein überflüssiges Gewerbegebiet in Oberndorf obendrein. Wozu brauchen wir am Ortsausgang von Oberndorf eine Norma, wenn ein paar Hundert Meter weiter auf Bergrheinfelder Gemarkung ein Lidl steht?“, fragt Ulrike Schneider, Stadtratskanidatin der Initiative ZUKUNFT.

Auch die Umlandgemeinden würden ein Baugebiet nach dem anderen ausweisen, „bis alle Grenzen fallen und ein Ort in den nächsten wächst. ZUKUNFT sieht anders aus!“, so Schneider.