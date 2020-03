Interessante GesprÃ¤che in Heidenfeld mit der RÃ¶thleiner BÃ¼rgermeisterkandidatin Martina Braum – Ehrung fÃ¼r Dieter Keller

Interessante Gespräche in Heidenfeld mit der Röthleiner Bürgermeisterkandidatin Martina Braum – Ehrung für Dieter Keller

HEIDENFELD – Im voll besetzten Sportheim des TSV Heidenfeld konnten sich die Röthleiner Bürgermeisterkandidatin Martina Braum, Landrat Florian Töpper, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat der Liste SPD und Freie Bürger sowie die Kandidatinnen und -Kandidaten für den Kreistag vorstellen wie auch den Fragen der zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürgern stellen.

Martina Braum dankte ganz besonders der Familie Weigler, die trotz eines persönlichen Geburtstages die Bewirtung im Sportheim übernommen hatte.

Es wurden viele Themen angesprochen und diskutiert wie auch das eine oder andere Anliegen in persönlichen Gesprächen formuliert. Thema in Heidenfeld ist der öffentliche Personennahverkehr. Hier wurde eine Verbesserung als notwendig erachtet und gefordert. Landrat Florian Töpper konnte hierzu feststellen, dass der kommende Beitritt zum Verkehrsverbund Mainfranken sowie das neue Mobilitätskonzept mit einer stündlichen Anbindung aller Ortschaften hier einen großen Beitrag leisten werden. Auch die Stärkung des Ehrenamtes war ein Thema des Abends. So wurde Bürgermeisterkandidatin Martina Braum mit auf den Weg gegeben, dass die Teams der Schulweghelfer vergrößert werden müssten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Dieter Keller für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der

SPD geehrt. Dieter Keller war viele Jahre Mitglied des Gemeinderats und unterstützt nach wie vor seine Partei bei den unterschiedlichsten Aufgaben. Martina Braum und Florian Töpper freuten sich einem verdienten Parteimitglied Urkunde und Nadel überreichen zu dürfen.

Auf dem Bild von links: Landrat Florian Töpper, Dieter Keller, Ortsvereinsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Martina Braum

Foto: Martina Braum