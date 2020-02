â€žJugend wÃ¤hlt!â€œ: Die KjG Heidenfeld entscheidet schon einen Monat vorher, wer RÃ¶thleins neue(r) BÃ¼rgermeister(in) wird

Teilen Facebook

Twitter

RÖTHLEIN / HEIDENFELD – Am 16.02.2020 um 15:15 Uhr hat die KjG Heidenfeld alle vier Bürgermeisterkandidaten*innen der Großgemeinde Röthlein zu einem einmaligen Treffen eingeladen. Unter dem Titel „Jugend wählt!“ wird eine interaktive, spannende und abwechslungsreiche „Podiumsdiskussion“ stattfinden.

Jedoch nicht wie man das kennt, sondern so wie es in der Jugendverbandsarbeit gelebt wird. Die Kinder und Jugendlichen werden an diesem Nachmittag im Vordergrund stehen. Erwachsene sind natürlich auch eingeladen, jedoch nur als Zuschauer. Die inhaltlichen Themen wurden in gemeinsamen Gruppenstunden vorbereitet und die Kinder und Jugendlichen haben so die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen. Gleich im Anschluss haben sie dann auch die Möglichkeit, ihren Favoriten zu wählen und eine Wahlparty zu feiern. Das Wahlergebnis wird selbstverständlich noch am gleichen Abend bekannt gegeben.

Die KjG (Katholische junge Gemeinde) Heidenfeld hofft, die Veranstaltung den Bürgern näher bringen zu können, sodass alle die Chance nutzen können, die Kandidaten näher kennen zu lernen. In gewöhnlichen Vorstellungsveranstaltungen der Bürgermeisterkandidaten*innen wird der Monolog gelebt, aber nicht bei der KjG. Wie bereits bei den letzten beiden kommunalen Wahlen und der letzten Landratswahl möchte man hier neue Akzente setzen, was den Wahlkampf angeht. Zudem möchten man den Jugendbildungsauftrag ernst nehmen und den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde den demokratischen Gedanken näherbringen.

Für das Amt des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin bewerben sich in der Gemeinde Röthlein, zu der auch noch der Ort Hirschfeld gehört, Martina Braum (SPD), Peter Gehring (CSU), Bernd Wehner (Freie Bürgerliste) und Ralf Pfrang (Liste Demokratischer Wähler). Alle vier wollen die Nachfolge von Amtsinhaber Albrecht Hofmann antreten.