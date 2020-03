Kommunalpolitischer Kaffeeklatsch im AWO-Seniorenzentrum war ein guter Erfolg

Teilen Facebook

NIEDERWERRN – Die Themen „Wohnen im Alter“ und der „ÖPNV“ prägten den ersten kommunalpolitischen Kaffeeklatsch der Niederwerrner Grünen im Veranstaltungsraum des AWO- Seniorenzentrums. Einige Teilnehmerinnen berichteten davon, wie schwierig es ist, eine altersgerechte Wohnung zu finden und davon, dass es sogar in barrierefreien Wohnungen Hindernisse, wie etwa zu hochangebrachte Heizungsthermostate und schwer zu öffnende Fenster gebe.

Bezüglichdes Busverkehrs wurde moniert, dass es in der Gemeinde Niederwerrn kein Ortsticket wie in den meisten anderen Gemeinden im Stadtbusgebiet gibt und so die Oberwerrner den vollen Preis von 3,20 € für die einfache Fahrt zahlen müssen, um nach Niederwerrn zum Einkaufen zu kommen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine noch stärkere Nutzung des Bürgerbusses diskutiert.

Weitere Themen die von den Bürger*innen angesprochen wurden, waren die erneuerbaren Energien und die Umweltverschmutzung durch achtlos weggeworfenen Müll.

Nach über drei Stunden zum Teil sehr intensiver Gespräche bei Kaffee und leckerem Kuchen zog der veranstaltende Ortsverband ein positives Fazit. Zwar würden solche Dialogformate generell nicht so stark besucht wie klassische, monologorientierte Politikveranstaltungen, also etwa der „politische Ascherdonnerstag, so Vize-Ortssprecher Stefan Memmel, umso mehr würden aber auch die Veranstalter von dem Dialog profitieren.

„Wir brauchen den direkten Austausch, gerade auch mit Leuten, die uns gegenüber kritisch eingestellt sind“, soBettina Häckner, Sprecherin des Ortverbands und Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl. Das Veranstaltungsformat soll nach der Wahl in regelmäßigen Abständen fortgesetzt werden.