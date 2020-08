Kreistagsfraktion verabschiedet die beiden BÃ¼ndnis-GrÃ¼nen Birgid RÃ¶der und Walter Rachle

KREIS SCHWEINFURT – 24 Jahre vertrat Walter Rachle Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Schweinfurt, 15 Jahre war Birgid Röder Mitglied im Kreistag. Bei einer Fraktionssitzung am 24. Juli in Gerolzhofen wurden die beiden „Grünen-Urgesteine“ Birgid Röder und Walter Rachle aus der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Schweinfurt verabschiedet.

Für die aktuelle Fraktion sprach der stellvertretende Landrat Thomas Vizl den beiden am 30.04.2020 ausgeschiedenen ehemaligen Fraktionsvorsitzenden den Dank für ihr langjähriges Wirken für den Landkreis aus.

Walter Rachle, seit 1983 Mitglied bei den Grünen, zog bereits 1996 in das Gremium ein und gehörte ihm bis 2020 ununterbrochen an. Auf Parteiebene ist er seit vielen Jahren als Kreiskassier tätig. Auch im Heimatort Sennfeld engagiert sich Rachle für die Grünen-Ortsgruppe. Für die damals 18-jährige Zugehörigkeit zum Kreistag hat Walter Rachle im Jahr 2015 von Landrat Florian Töpper die Ehrenurkunde des Landkreises erhalten. Die Ehrenurkunde entspricht der inoffiziellen Ehrenbürgerschaft des Landkreises, die Zahl ihrer lebenden Inhaber ist auf 100 begrenzt.

Birgid Röder, ebenfalls seit 1983 Grünen-Mitglied, kam erstmals 2001 als Nachrückerin in den Kreistag. Ab 2008 führte sie die Liste bei Wahlen an. Als Kreissprecherin der Grünen war sie zwischen 2004 und 2008 tätig. Seit 2001 ist sie die Frauenpolitische Sprecherin für den Kreisverband Schweinfurt. In Gerolzhofen gründete Röder im Jahr 1984 die Gerolzhöfer Offene Liste und im Jahr 2001 die geo-net-Liste mit. Von 2014 bis 2020 gehörte sie für geo-net dem Stadtrat Gerolzhofen an.

Röder und Rachle haben maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Grünen in vergangenen Jahren: Wahl von Florian Töpper zum Landrat, Landtagsmandat für Paul Knoblach, „bunte Mehrheit“ im Kreistag, Stärke der heutigen Fraktion.

Fotos: Walter Rachle: Bündnis 90/Die Grünen OV Sennfeld; Birgid Röder: B. Röder