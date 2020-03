Kreistagswahlen 2020 im Landkreis Schweinfurt: Verluste fÃ¼r die CSU, GrÃ¼ne gewinnen – und eine Partei, die wir nicht nennen

Teilen Facebook

LANDKREIS SCHWEINFURT – Auch im Landkreis Schweinfurt zeichnet sich bei den Kreistagswahlen das ab, was in der Stadt Schweinfurt bereits feststeht: Die CSU ist der größte Verlierer, Gewinner sind die Grünen und mit der AfD eine Partei, die nicht ganz so viele der etablierten gerne ins Landratsamt einziehen sehen.



Stand 16.22 Uhr am Montag bei noch lange nicht allen ausgezählten Stimmen (168 von 219 Schnellmeldungen) kommt die CSU zwar mit knapp über 42 Prozent auf die klar meisten Stimmen, würde aber damit statt 30 künftig nur noch 25 Sitze im Kreistag bekommen. Mit über 16 Prozent der Stimmen ist die SPD aktuell nur die drittstärkste Kraft, einen Sitz würde sie trotzdem verlieren, käme auf zehn.

Ebenfalls zehn hätten die Freien Wähler, einen mehr als bisher. Die Grünen kämen auf neun, macht ein plus von drei. Die Linken verlieren aktuell bei rund 2,31 Prozent der Stimmen einen Sitz, für die FDP reicht es voraussichtlich auch nur noch für einen.

Gewinner ist die AfD. Sie kommt auf aktuell 6,39 Prozent der Stimmen, macht vier Sitze. Und damit vier mehr als bisher, weil man 2012 noch nicht antrat.