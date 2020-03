Landrat Florian TÃ¶pper kommt zu Wahlveranstaltungen nach Ãœchtelhausen und nach Hambach

Teilen Facebook

ÜCHTELHAUSEN / HAMBACH – Am Freitag, 6. März, um 18 Uhr kommt Landrat Florian Töpper ins Pfarrheim nach Üchtelhausen. Er wird begleitet von Bürgermeister- und Kreistagskandidat Johannes Grebner und den regionalen Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für den Kreistag.

Töpper wird über die Landkreispolitik der aktuellen Wahlperiode und seine Pläne und Gedanken für die nächste Wahlperiode sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger aus Üchtelhausen und Umgebung sind herzlich eingeladen mit Landrat Florian Töpper zu diskutieren.

Töpper bewirbt sich bei den Kommunalwahlen am 15. März für eine weitere Amtsperiode als Landrat und wird dabei neben seiner Partei auch von den Freien Wählern, den Grünen und einer überparteilichen Wählerinitiative unterstützt.

Im Anschluss an diese Versammlung um 19 Uhr gibt es eine Infoveranstaltung der BaG/SPD mit Bürgermeisterkandidat Johannes Grebner und den Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat.

Am Samstag, 7. März, kommt Landrat Florian Töpper zum Infostand der SPD-Frauen der Gemeinde Dittelbrunn vor dem Café Höreder in Hambach. Ute Hofmann und Lydia Bünner informieren von 8.30 bis 11.30 Uhr anlässlich des Internationalen Frauentags am darauffolgenden Sonntag.

Unter dem Motto „Zusammenhalt braucht starke Frauen“ fordern sie Gleichberechtigung jetzt und überall, keine Gewalt an Frauen, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und mehr Frauen an die Spitze. Darüber hinaus wünschen sich die beiden Frauen und Florian Töpper eine starke weibliche Präsenz in den Kommunalvertretungen.

Insgesamt 29 Frauen kandidieren auf der SPD-Kreistagsliste, wie auch Ute Hofmann aus Hambach.