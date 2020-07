Parteitag der SPD Schweinfurt/Kitzingen mit Neuwahlen in Kolitzheim

KOLITZHEIM – Die SPD im Unterbezirk Schweinfurt/Kitzingen lädt am Samstag, 1. August um 10 Uhr ihre Delegierten zum Parteitag mit Neuwahlen nach Kolitzheim ins Sportheim.

Der Parteitag wird alle möglichen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen treffen um das Risiko für Delegierte und Gäste zu minimieren. Der Vorsitzende Markus Hümpfer erklärt, dass es wichtig sei, „dass nicht nur das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben wieder in Gang kommt. Wir müssen auch die Grundlagen unserer Demokratie aufrechterhalten. Wir achten auf Hygienestandards und die Einhaltung von Abstandregeln, damit unser Parteitag so sicher wie derzeit möglich stattfinden kann“, so Hümpfer.

Neben den notwendigen Wahlen, die nach dem geltenden Parteiengesetz nur in Versammlungen gemacht werden können, wird die Partei über einen Antrag zu einem Mobilitätsbonus im Rahmen eines erweiterten Konjunkturprogramms diskutieren und die Bundestagswahl im nächsten Jahr zum Thema machen.