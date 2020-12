PlÃ¤tzchenpÃ¤ckchen zu Weihnachten: JU Schweinfurt-Land zeigte WertschÃ¤tzung auch in Krisenzeiten

Plätzchenpäckchen zu Weihnachten: JU Schweinfurt-Land zeigte Wertschätzung auch in Krisenzeiten

LANDKREIS SCHWEINFURT – Wie in den Jahren zuvor ließ es sich die Junge Union Schweinfurt-Land nicht nehmen, ihre Wertschätzung an alle auszudrücken, die an Weihnachten zugunsten der Gesellschaft arbeiten müssen.

Während sich ein Großteil der Menschen am Heiligen Abend Zuhause gemütlich im Kreise der Familie vor dem Christbaum versammelt, gibt es auch zahlreiche Berufsgruppen, die zu diesem Zeitpunkt für die Gesellschaft wichtige Arbeit leisten. Arbeit, die für unser tägliches Zusammenleben und Wohlbefinden von größter Wichtigkeit ist.

Auch und gerade wegen der Corona- Pandemie ist es der Jungen Union ein großes Anliegen, hierfür erneut „Vergelt’s Gott“ zu sagen.

„Leider war es uns in diesem Jahr nicht möglich, die Plätzchen – wie sonst üblich – persönlich vorbeizubringen. Dennoch hoffen wir, dass unsere Weihnachtspäckchen für ein wenig Freude gesorgt haben,“ so der Kreisvorsitzende der Jungen Union (JU) im Landkreis Schweinfurt Thomas Siepak.

Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei der Bäckerei Jäger aus Pfersdorf für die liebevolle Gestaltung der Plätzchen sowie bei der Firma Horna Verpackungen aus Grafenrheinfeld für das Bereitstellen der Versandpakete bedanken.

Bild: Junge Union Schweinfurt-Land