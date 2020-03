Politische Diskussion mit den Schweinfurter Wirtschaftsjunioren im Konferenzzentrum auf der Maininsel

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, den 11. März, ab 19 Uhr, und damit exakt vier Tage vor den Oberbürgermeister- und Stadtratswahlen, laden die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt zur politischen Diskussion zu wirtschafts- und kommunalpolitischen Themen in das Konferenzzentrum auf der Maininsel ein.

Die Wirtschaftsjunioren sind bekannt dafür, dass sie gerne anpacken und bestehendes neu denken. Aus diesem Grund erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Konzept, welches es in diesem Format in Schweinfurt noch nicht gegeben hat. Man möchte an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Nur so viel sei gesagt: Zeit ist ein kostbares Gut, welches nur begrenzt zur Verfügung steht. Zeit kann unter Umständen teuer werden. Der politische Austausch unterliegt klaren Regeln, welche die Wirtschaftsjunioren am Veranstaltungstag klar kommunizieren.

Wer nicht kommen kann, hat die Möglichkeit, die Veranstaltung live im Internet zu Verfolgen. Der Stream ist unter anderem auf der Facebookseite dieses Portals SW1.News zu sehen.

Daten und Fakten zum Ablauf:

Datum & Uhrzeit

11. März 2020 von 19:00 – 22:00 Uhr

Ort

Konferenzzentrum Schweinfurt Maininsel 10 – 12 97421 Schweinfurt

Teilnehmer

Marietta Eder SPD

Holger Laschka Grüne

Sebastian Remlé CSU

Adolf Schön Freien Wähler

Frank Firsching Die Linke

Christiane Michal-Zaiser proschweinfurt

Georg Wiederer FDP