Prominente UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Manuel Kneuer: Wolfgang Bosbach kommt zur EDEKA nach Gochsheim

GOCHSHEIM – Prominente Unterstützung bekommt Manuel Kneuer im Wahlkampf um das Gochsheimer Bürgermeisteramt am Donnerstag, den 16.01.2020 vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach.

Der für seine Talkshow-Auftritte mit klaren Standpunkten bekannte CDU-Bundespolitiker erfreut sich nach seinem krankheitsbedingten Rückzug aus dem deutschen Bundestag immer noch sehr großer Beliebtheit. Wolfgang Bosbach ist für seine Nähe zum Bürger bekannt, legt großen Wert auf einzelne Meinungen und trifft mit seinen klaren Aussagen oft die Stimme des kleinen Mannes.

Bei seinem Besuch im ehemals freien Reichsdorf ist es ihm wichtig, seine politische Lebenserfahrung an den Bürgermeisterkandidaten der CSU/Freie Bürger weiterzugeben.

Auch will er Gochsheimer und Weyerer Bürger treffen und um Unterstützung für Manuel Kneuer werben. Hierzu wird er zusammen mit dem 28-Jährigen beim EDEKA-Markt Didis in der Schweinfurter Straße ab 9:50 Uhr für 10 Minuten an der Kasse sitzen und dann zu Gesprächen mit Bürgern und Pressevertretern zur Verfügung stehen. Auch werden einige Gemeinderatskandidaten der CSU/Freie Bürger Liste anwesend sein.

Der Inhaber des EDEKA Einkaufsmarktes unterstützt diese Aktion mit einer dynamischen Spende. Den Warenwert der von den beiden Politikern gescannten Einkäufe erhöht Christos Didis um 500,00 € und spendet diesen Gesamtbetrag für die Jugendarbeit in Gochsheim.

Vor der Veranstaltung findet noch eine gemeinsame Betriebsbesichtigung des EDEKA-Zentrallagers in Gochsheim statt.

von Oliver D. Elflein

Foto: www.wobo.de