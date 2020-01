Schweinfurts OberbÃ¼rgermeisterkandidaten zu Gast beim ISB: Es ging um die Bewegungseinheiten an der Albert-Schweitzer-Mittelschule

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Fußballtore, eine generell modernere Schule, Sitzgelegenheiten im Pausenhof, WLAN und kostenfreie, leckere Mittagsverpflegung wünschen sich die Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen der Albert-Schweitzer-Mittelschule im Stadtteil Bergl. Bei einem Besuch der Oberbürgermeisterkandidaten der Stadt Schweinfurt konnten sie ihre Wünsche und Ideen direkt an die Bewerber richten.

Anlass für den Besuch und den gemeinsamen Austausch war eine Einladung des Idealvereins für Sportkommunikation und Bildung (ISB) zu den Bewegungseinheiten des Vereins, die im Rahmen des Ganztagsangebots an der Mittelschule stattfinden.

Den Aufschlag hat im Dezember der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt Sebastian Remelé gemacht. Er war beobachtender Gast bei einer Bewegungseinheit der 7. Klasse. Seine Herausforderer folgten nun in der vergangenen Woche. Holger Laschka und Marietta Eder besuchten den Sportunterricht der 8. Klasse nicht nur, sie haben sogar aktiv mitgemacht und sind gemeinsam mit den ISB-Vorstandsmitgliedern Kristina Unsleber und Sebastian Bauer in Teams bei verschiedenen Spielen kräftig ins Schwitzen geraten.

„Das war eine anstrengende Einheit, die riesig Spaß gemacht hat“, so das Fazit von Marietta Eder im Anschluss. Holger Laschka freut sich: „Sport war immer mein Lieblingsfach. Dass die Kids so unbefangen mit uns gespielt haben, zeigt, wie Sport Menschen ganz verbindet.“ Bei den Bewegungseinheiten des ISB im Ganztag stehen weniger Notengebung und Bestleistungen als vielmehr der Spaß am gemeinsamen Sporttreiben und das soziale Lernen im Vordergrund. So war auch im Anschluss an die Bewegung nicht der Sieg einer Mannschaft das Thema, sondern vielmehr die Frage danach, wie Teamarbeit gelingen kann und welchen wichtigen Beitrag Kommunikations- und Kompromissbereitschaft in einem sportlichen Miteinander leisten.

Es wurde jedoch nicht nur gezeigt, was mit Sport und Bewegung im Ganztag bewirkt werden kann, auch aktuelle Herausforderungen wie die Personal- und Ressourcenausstattung im gebundenen Ganztag wurden mit den Kandidaten besprochen.

„Wir fühlen uns wertgeschätzt, wenn Politikerinnen und Politiker sich für unsere Arbeit interessieren und diese wertschätzen“, resümiert ISB-Vorstandsmitglied Kristina Unsleber. „Wir wissen, dass wir mit unseren Angeboten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und sozialem Lernen bei jungen Menschen leisten. Unser Wirken gilt jedoch mancherorts als unkonventionell und kann keiner der klassischen ‚Schubladen‘ in organisiertem Sport, Jugendhilfe oder Bildung zugeordnet werden.“ Ein Besuch durch Entscheidungsträger vor Ort schaffe mehr Verständnis und Transparenz. Und auch Ahmed aus der 8. Klasse zieht im Anschluss an den Besuch ein positives Fazit: „Wow – die haben echt mit uns geschwitzt und sich danach noch lange mit uns ausgetauscht. Das motiviert und weckt auch unser Interesse an der Politik!“

Der Idealverein für Sportkommunikation und Bildung (ISB) ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, durch Bewegung, Spiel und Sport Gesundheit für alle zu erreichen. Der ISB versteht sich als moderner, innovativer Dienstleister, der wirksame, hochwertige und attraktive Angebote auf der Grundlage von Gemeinnützigkeit und Professionalität im Sport anbietet. Aushängeschild des Vereins ist das Programm Bewegte Ganztagsschule, das mittlerweile nicht nur an den selbst betriebenen Modellstandorten in und um Schweinfurt, sondern auch durch Beratung anderer Sportvereine landesweit umgesetzt wird. Seit der Gründung am 02. Dezember 2007 in Schweinfurt ist der Verein stetig gewachsen – vor allem im Hinblick auf die verschiedenen Angebote und die damit verbundene Qualität.