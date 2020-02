â€žSehen und erfahrenâ€œ: Sennfelder GrÃ¼ne prÃ¤sentieren bei einem besonderen Spaziergang Zukunftsideen

Teilen Facebook

SENNFELD – Unter dem Motto „Sehen und erfahren“ laden die Sennfelder Grünen und Aktiven BürgerInnen am Samstag, 15.02,. zu einem besonderen Spaziergang durch Sennfeld ein. Startpunkt ist um 14 Uhr am Spielplatz im Neubaugebiet am Rempertshag.

Interessierte werden von grün-aktiven GemeinderatskandidatInnen an Orte geführt, die sich für die Umsetzung von Zukunftsideen eignen würden, unter anderem die Errichtung eines digitalen Info-Points, eines Unverpackt-Ladens und eines Dorfgemeinschaftshauses. Ein Bürger stellt seine privat bereits verwirklichte klimafreundliche Energieanlage vor.

Gegen 15.30 Uhr informieren die Grün-Aktiven dann über ihre Nutzungsideen für das ehemalige SKF-Erholungsgelände. Außerdem berichtet eine regionale Netzwerkinitiative über ihre konkreten Pläne, auf dem Gelände auch eine Tiny-House-Siedlung und besondere Kultur- und Begegnungsräume zu schaffen. Zum Ausklang gibt es Getränke und Bratwurst.