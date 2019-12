Seit Jahrzehnten fÃ¼r aktiv fÃ¼r die Demokratie: Ehrungen bei der SPD in Geldersheim

Seit Jahrzehnten für aktiv für die Demokratie: Ehrungen bei der SPD in Geldersheim

GELDERSHEIM – Die traditionelle vorweihnachtliche Feier des SPD-Ortsvereins im Sportheim bildete heuer auch den Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder. Landrat Florian Töpper unterstrich in seinen Dankesworten an die Jubilare die Bedeutung demokratischen Engagements vor Ort.

Parteien mit ihren lokalen Gliederungen seien ein unverzichtbarer Bestandteil für den demokratischen Willensbildungsprozess. Dass mit Irmgard Pawlak eine erfahrene und profilierte Gemeinderätin am 15. März auch für den Kreistag kandidiert, hob Töpper besonders hervor. Unter den Geehrten findet sich auch Georg Pawlak, der seit 20 Jahren an der Spitze der SPD in Geldersheim steht.

Im Bild von links: Neumitglied Andreas Weeth, Georg Pawlak (45 Jahre Mitglied), Alma Feldmann (25 Jahre Mitglied) Landrat Florian Töpper sowie Norbert Benkert (30 Jahre Mitglied).

Foto: SPD