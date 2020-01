Spaziergang und Bauernhofbesuch: Christsoziale aus Niederwerrn und dem Landkreis waren unterwegs

Teilen Facebook

Twitter

NIEDERWERRN – Auf Einladung der CSU-Ortsverbände Niederwerrn, Oberwerrn und Rütschenhausen sowie des Arbeitskreises Umweltsicherung und Landesentwicklung AKU zu einer Wanderung durch die Niederwerrner Flur starteten die Mitglieder der CSU-Ortsverbände und die Bürger der Gemeinde Niederwerrn und Wasserlosen ins neue Jahr.

Die Veranstaltung trug berechtigterweise den Titel „Bewegter Jahreswechsel“. Und tatsächlich ist bei den Christsozialen aktuell einiges in Bewegung. Nachdem die Kommunalwahl am 15. März bereits vor der Tür steht, nutzen die zahlreich anwesenden Gemeinderatskandidaten, mit Bürgermeisterkandidatin Jennifer Köhler an der Spitze, die gemütliche Runde zur Vorstellung und zum Austausch.

Ebenfalls am Start war CSU-Landratskandidat Lothar Zachmann zusammen mit den Kreistagskandidaten Martina Gießübel, Tim Weis, Dominik Zeißner und Dominik Dorsch.

Ziel des Spaziergangs war der Bauernhof der Familie Ammon. Hier erhielten die Anwesenden spannende Einblicke in den landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Mit alkoholfreiem Punsch und anderen Leckereien stärkten sich die Wanderer für den Rückweg.

Organisatorin Jennifer Köhler freute sich über den großen Besucherzuspruch und die gelungene Veranstaltung mit dem Schwerpunkt Natur und Umwelt. Dieser Themenkreis werde auch künftig weiter im Fokus ihrer Politik stehen, so die Verantwortlichen.

Auf dem Bild: Im Vordergrund in roter Jacke: Landratskandidat Lothar Zachmann, re. daneben Bürgermeisterkandidatin Jennifer Köhler

Foto: CSU-Ortsverband Niederwerrn