SPD Gochsheim / Weyer lÃ¤dt zu Info-Veranstaltungen und zur Sternwanderung zum Aussichtsturm

Teilen Facebook

Twitter

GOCHSHEIM / WEYER – Der SPD Ortsverein Gochsheim/Weyer lädt ein zur Informationsveranstaltung bei Kaffee und Kuchen am Sonntag, den 26. Januar, um 14:00 Uhr im Sportheim Weyer.

Die SPD-Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich und ihr Wahlprogramm vor! Danach können die Gäste mit den Lokalpolitikern darüber sprechen.

Herzliche Einladung ergeht auch zur SPD Sternwanderung zum „Dreiländereck“ am Reichelshof am Sonntag, den 09.02.20 um 13:30 Uhr. Treffpunkt und Start ist am Gochsheimeram Plan

„Wandern sie mit den SPD Kreistags – und Gemeinderats Kandidatinnen und Kandidaten aus Gochsheim und Weyer zum Aussichtsturm. Landrat Florian Töpper ist ebenfalls mit vor Ort und steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung“, heißt es seitens der SPD.

Zur Stärkung gibt es Glühwein und Bratwürste vom Grill.

Infos zur Organspende gibt´s dann am Mittwoch, 12. Februar 2020 um 18:00 Uhr in der AWO, Jahnstraße 14, Gochsheim, bei einem Vortrag durch Dr. Alexander Koch, Anästhesist Leopoldina Krankenhaus, Schweinfurt

Über 9.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Die Entscheidung zählt. Was ist eine Organspende? Situation der Organspende in Deutschland? Welche Organe und Gewebe können gespendet werden? Voraussetzungen für eine Organspende? Transplantationsgesetz (TPG)?Organspendeausweis?

Über all das wird aufgeklärt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.