Spielplatztreffen: Frauen haben sehr viel mehr drauf als Kindererziehung

LANDKREIS SCHWEINFURT – Erstmals nach dem Corona-Lockdown traf sich der Vorstand der sozialdemokratischen Frauen im Landkreis Schweinfurt. Sie trafen sich an einem Kinderspielplatz, einem Ort an welchem Frauen immer noch die Mehrheit hätten, so Vorsitzende Heike Joos.

Sie wollten aber gleichzeitig damit deutlich machen, dass Frauen noch sehr viel mehr drauf hätten als Kindererziehung. Joos sah Licht und Schatten bei den Ergebnissen der Kommunalwahlen im Landkreis im Hinblick auf Frauen. Sie freute sich über 5 Bürgermeisterinnen von 29 Gemeinden, sieht aber Luft nach oben. Ute Hofmann lobte das in der SPD gültige Reißverschlussverfahren, das Listenplätze immer abwechselnd an Frauen und Männer vergibt. In der Gemeinde Dittelbrunn konnte damit sogar eine Parität zwischen Frauen und Männern im Gemeinderat hergestellt werden.

Vielerorts würden Frauen leider – trotz guter Listenplätze – nach hinten gewählt, stellte die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende und Röthleiner Gemeinderätin Martina Braum fest. Die sozialdemokratischen Frauen suchten daher nach Wegen, die Wahlchancen von Frauen zu erhöhen.

Das Foto zeigt den Vorstand der sozialdemokratischen Frauen: Vorsitzende Heike Joos, Ute Hofmann, Martina Braum und Renate Guggenbichler

Foto: Martina Braum