Thema niedrigere Fahrpreise des Ã–PNV, eine bessere Bustaktung, Ringbuslinien: SPD befragt BÃ¼rger zu â€žSchweinfurt mobilâ€œ

SCHWEINFURT – Mobilität ist ein zentrales Thema in Schweinfurt, nicht nur zur Kommunalwahl. Die SPD Schweinfurt hat deswegen auf Initiative von Stadtratskandidat Richard Lindner eine Bürgerbefragung zur Mobilität in Schweinfurt durchgeführt. Die erste Befragung fand am Freitag, den 28.02., in der Judenstraße am Georg-Schäfer-Museum statt.

Die SPD Schweinfurt, die Investitionen in den ÖPNV und bessere Fahrradwege fordert, verteilte dazu Kärtchen an die Schweinfurterinnen und Schweinfurter und bat sie um ihre Meinung. Welche Vorrausetzungen müssten denn überhaupt geschaffen werden, damit die Bürger und Bürgerinnen anstelle des Autos auf Bus und Fahrrad umsteigen würden? Mögliche Lösungsansätze könnten zum Beispiel niedrigere Fahrpreise des ÖPNV, eine bessere Bustaktung, Ringbuslinien – ohne dabei über den Rossmarkt fahren zu müssen – und mehr Informationen bzgl. des hiesigen ÖPNV sein. Auch der Ausbau der bestehenden Radwege, Schaffung überdachter Fahrradstellplätze und die Schaffung durchgehender Radwege könnten ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität in Schweinfurt darstellen.

„Wir haben uns im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, was denn den meisten Schweinfurtern am Herzen liegt. Eine derartig positive Resonanz und Fülle an Vorschlägen hat uns aber wirklich überrascht,“ so der Initiator Richard Lindner. „Die Aktion hat uns definitiv gezeigt, dass in Bezug auf Mobilität in Schweinfurt noch einiges zu tun ist und genau das wollen wir anpacken!“ ergänzt Stadtratskandidat Michael Umhöfer nach dem Abbau des Infostands.

Da die erste Mobilitätsbefragung auf reges Interesse traf, wird die SPD am kommenden Samstag die Schweinfurter Bürger gleich an zwei Standorten nach ihrer Meinung zur Mobilität in der Stadt zu befragen. Diesmal wird die Befragung an den Tiefgaragen am Georg-Wichtermann-Platz und am Georg-Schäfer-Museum (Ecke Judengasse/Brückenstraße) stattfinden.

Auf dem Bild von links: Stadtratskandidaten Michael Umhöfer und Richard Lindner sowie OB-Kandidatin Marietta Eder

Foto: Michael Umhöfer