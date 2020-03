Thomas Vizl zum Thema Steigerwaldbahn: â€žGerhard Eck sollte sachlich bleiben!“

Teilen Facebook

GEROLZHOFEN – Auf die Pressemitteilung „Steigerwaldbahn: Eck kritisiert „Falschinformation“ der Grünen“, veröffentlicht am 06.03.2020 in der Mainpost, reagiert der Gerolzhöfer Stadtrat und Kreisrat Thomas Vizl.

Vizl stellt klar, dass er nicht – wie von Eck unterstellt – „irgendwo“ im Bayerischen Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr nachgefragt hatte, sondern bei einem Ministerialrat. Das Schreiben ging aber vorab auch an das Ministerbüro der Staatsministerin, also an die höchste Stelle im Ministerium. Der Adressat im Ministerium wurde von Vizl auch ausdrücklich gebeten, das Schreiben auch an Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer weiterzuleiten. Es ist also nicht nachvollziehbar, wenn Eck hier von „Wahrheitsgehalt gegen Null“ und gar von einer „glatten Lüge“ spricht. Lügt das Ministerium? Wohl kaum.

Ein Staatssekretär einer demokratischen Partei sollte sachlich argumentieren und sich in seiner Wortwahl mäßigen. „Dreistigkeit und Naivität“, „Wahrheitsgehalt gegen Null“, „glatte Lüge“, „Falschinformation“, „Frechheit“ gehören nicht in eine sachliche Diskussion.

Gerhard Eck sollte sich im Ministerium über den Fragenkatalog informieren und möglichst sachlich auf die offenen Fragen antworten. Die bisherige Antwort aus dem Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr war insgesamt nur gering aussagekräftig. Nur für das Thema „autonomes Fahren“ auf der Trasse der Steigerwaldbahn war sie eindeutig: „Ihre Fragen zu autonomen Bussen bzw. Radschnellweg sind bisher im StMB nicht thematisiert.“

Das Angebot zu einer Zusammenarbeit beim für die Region so wichtigen Thema „Steigerwaldbahn“ gelte auch weiterhin. „Ich halte es grundsätzlich positiv, dass sich Gerhard Eck gegen eine Zerschlagung des Grundstücks in Einzelteile ausspricht. Eine fast 50 Kilometer lange Infrastruktur darf nicht einfach zerstückelt werden“, sagt Thomas Vizl.

