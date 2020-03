Vortrag mit anschlieÃŸender Diskussion in Werneck: „Klimawandel vor Ort – was kÃ¶nnen wir tun?“

Vortrag mit anschließender Diskussion in Werneck: „Klimawandel vor Ort – was können wir tun?“

Teilen Facebook

Twitter

WERNECK – Der Grüne Ortsverband Werneck lädt gemeinsam mit dem Bürgermeisterkandidaten Johannes Weiß alle Interessierten zum Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Klimawandel vor Ort – was können wir tun?“ am Mittwoch, 11. März um 18:30 Uhr in die Scheune Werneck (Julius-Echter-Str. 1, Werneck) ein.

MdL Patrick Friedl (Würzburg) wird die Folgen des Klimawandels in Unterfranken erläutern und Lösungsansätze für lokalen Klimaschutz und Klimaanpassung vorstellen. Denn nicht nur die Städte Unterfrankens, sondern auch der ländliche Raum inklusive der Landwirtschaft sind immer stärker von Hitze und Trockenheit betroffen. Es ergeht herzliche Einladung – der Eintritt ist frei.

Auf dem Foto: Der Wernecker Bürgermeisterkandidat Johannes Weiß gemeinsam mit dem ersten in Bayern direkt gewählten Landtagsabgeordneten Patrick Friedl aus Würzburg.

Foto: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Werneck