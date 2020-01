Zukunft. Schweinfurt: Zum Antreten bei den Stadtratswahlen fehlen dem breiten BÃ¼ndnis noch UnterstÃ¼tzer-Unterschriften

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – „Es ist an der Zeit, konservativ-grüne-christliche Kräfte zu bündeln“ – mit diesen Worten beschreibt Dr. Ulrike Schneider ihren Beschluss, die Initiative ZUKUNFT. zu gründen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels gilt es vor allem auf kommunaler Ebene, politische Verantwortung zu übernehmen. Flächenversiegelung und fortschreitender Zerstörung grüner Oasen in Städten muss Einhalt geboten werden. Auch Finanzen müssen nachhaltig behandelt werden.

Inspiriert wurde dieses Vorhaben von dem großen Anklang der Initiative „Stadtwald statt Landesgartenschau“, die von Dr. Ulrike Schneider und Annelie Maidhoff initiiert wurde.

340 Stadtbürger müssen sich zwischen dem 09.01. und 03.02. in die ausliegenden Unterstützungslisten eintragen – nur so darf die Liste ZUKUNFT. zu den Kommunalwahlen am 15. März antreten. Die Listen finden Interessierte im Erdgeschoss des Rathauses Schweinfurt. Noch ist ausreichend Zeit, doch nach der ersten Woche fehlen auch noch einige Unterschriften.

Eintragungszeiten:

Mo-Do 08:00-18:00 Uhr,

Fr 08:30-16:00 Uhr,

Sa 09:30-12:00 Uhr,

30.01. 08:00-20:00 Uhr

ÖDP ist wichtiger Partner

ÖDP ist wichtiger Partner. Sie organisierte unter anderem das Volksbegehren Artenschutz und das Nichtraucherschutzgesetz. Auch V-Partei³, Bayernpartei und Tierschutzpartei sind Teil dieser Initiative. Parteiübergreifendes Engagement im Sinne nachhaltiger Politik vereint diese Parteien.

44 Kandidaten haben sich aufstellen lassen, unter ihnen 21 Frauen und 8 Kandidaten, die unter 25 Jahre alt sind.

1 Dr. Schneider Ulrike Stiftungsmanagerin/Stadtratin

2 Schmidt Helmut Netzwerkbetreuer

3 Schwab Roland Energieberater

4 Neder Manfred Techn. Zeichner/Vorsitzender Behindertenbeirat

5 Ortloff Christian Techniker

6 Gotz Sabine OP Schwester

7 Zehe Lukas Student Finanz

8 Gillich Margot Apothekerin

9 Koppel Thomas Dipl. Ingenieur

10 Weiß Martin Geschaftsfuhrer

11 Kelber Gerhard Pfarrer i.R.

12 Gotz Thorsten Rettungssanitater

13 Zirkel Susanne Tierpflegerin

14 Ortloff Sandro Schuler

15 Kohl Bernd Personalrat

16 Schmidt Margarete CAD Fachfrau

17 Schorr Sandra Postangestellte

18 Geier Andreas Informatiker

19 Wittig Alexandra Fachverkauferin

20 Reichenberger Christine Verwaltungsfachangestellte

21 Hammer Gunther Verkaufsleiter i.R.

22 Dyga Brigitte Lehrerin a.D.

23 Gossmann Julia Studentin

24 Dr. Gillich Veit Arzt

25 Jakob Barbel Hausfrau

26 Biesold Kristin Diplom-Betriebswirtin

27 Spath Peter Rentner

28 Meyer Heinrich Makler a.D.

29 Presche Joana Hausfrau

30 Braun Adrian Student

31 Muller Markus Student

32 Leipold Gerhard V-Direktor

33 Ortloff Inge Lehrerin

34 Conar Christl Rentnerin

35 Gebhardt Kathrin G-Lehrerin

36 Ludwig Andrea Hauswirtschafterin

37 Gossmann Ronja Auszubildende

38 Goth Franziska Studentin

39 Ziegler Stephan Genesungsbegleiter

40 Schneider Brigitte Dolmetscherin a.D.

41 Kohler Rudolf Arbeiter

42 Krug Adrian Rentner

43 Zirkler Nikolai Genesungsbegleiter

44 Dr. Fosel Stephan Arzt

N Langner Petra Deutschlehrerin

N Miller Walter Fertigungshelfer

N Filipovski Rume Krankenschwester

N Dr. Anvari Özlem Ärztin

www.zukunft-schweinfurt.de