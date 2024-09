Produktionshalle gerät in Brand – Brandursache derzeit unklar

KLEINOSTHEIM – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs geriet eine Produktionshalle eines Maschinenbaubetriebes aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, während die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Gegen 03:20 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle den Brand der Halle am Reinhard-Heraeus-Ring, woraufhin umliegende Feuerwehren alarmiert wurden und mit starken Kräften anrückten. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren kleineren Explosionen, die nach Angaben der Feuerwehr auf in der Halle gelagerte Gasflaschen zurückzuführen waren. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Zur genauen Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.