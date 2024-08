Punkband EIS: Dunkle Tiefen live in Mühlhausen

MÜHLHAUSEN – „Punk ist ein Weltbild, das aus Meinungsfreiheit, Toleranz und Wertschätzung besteht. Punk muss ernst, darf aber auch augenzwinkernd sein“: Die Punkrock-Band EIS aus Gerolzhofen und Wiesentheid tritt seit vergangenem Jahr wieder auf, „weil wir immer noch was zu sagen haben“. EIS gibt’s seit 1990; 30 Jahre lang fand allerdings eine Kunstpause statt. So viel zum Augenzwinkern.

Am Samstag, 14. September 2024, steigt das nächste Konzert des mittlerweile ergrauten Quartetts: beim Drunk in Public-Open air in Mühlhausen (Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt). Das Festival findet am 13. und 14. September statt. Am Samstag geht’s um 10.45 Uhr mit Musik los. EIS tritt von 14.45 bis 15.30 Uhr auf.

Eingängige Melodien, verzerrte Gitarren, inhaltsstarke (deutsche) Texte: EIS entführt das Publikum in die dunklen Tiefen der eigenen Seele und besingt die großen Themen unserer Zeit. Krieg, Rechtsdruck, der Mensch im Hamsterrad: Viele Themen sind (leider) zeitlos. Mal geht’s über den Alltag, mal über die Gesellschaft, dann wieder über die königliche Zunft.

Nachzuhören ist das auf dem neuen Album „Dunkle Tiefen“, das 2023 veröffentlicht wurde. „Dunkle Tiefen“ ist laut, kritisch, politisch. Das Album gibt’s auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Anfang 2025 soll die nächste Veröffentlichung folgen. Einen Vorgeschmack auf einige neue Songs gibt’s in Mühlhausen. Mehr zu EIS: https://www.instagram.com/eis.punkrock/

EIS live am Samstag, 14. September 2014, um 14.45 Uhr in Mühlhausen.