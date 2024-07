Rama Dama“ – 15. Schweinfurter City-Flohmarkt am Samstag, 27.07.2024 in der Schweinfurter Innenstadt

SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Alles muss raus“ veranstaltet die Werbegemeinschaft „Schweinfurt erleben e.V.“ den 15. Schweinfurter City-Flohmarkt des Einzelhandels am Samstag, den 27. Juli von 10 bis 18 Uhr.

Der Cityflohmarkt trägt durch die erweiterten Außenbereiche der Einzelhandelsflächen zur Belebung der Innenstadt bei und sorgt für eine wohltuende Shopping-Atmosphäre.

Die teilnehmenden Geschäfte haben die Möglichkeit, Ausrangiertes und Weggeräumtes vor dem Ladengeschäft auf Tischen und Bänken zu präsentieren, ganz nach dem Motto „Rama Dama“ (hochdeutsch: „Räumen tun wir!“). Flohmarktzeit bedeutet natürlich auch Handeln und Feilschen beim Preis, was ausdrücklich erlaubt ist. Somit ist für jeden Besucher etwas Passendes dabei und man kann in bester Flohmarkt-Manier durch die Angebote der Schweinfurter Händler stöbern und echte Schnäppchen aber auch hochwertige Neuware ergattern.

Die teilnehmenden Geschäfte sind auf der Website von Schweinfurt erleben aufgeführt. Parallel zum City-Flohmarkt findet das beliebte Straßenmusikfestival „Pflasterklang“ statt. Das Festival des KulturPackts ist eine heitere Veranstaltung für die ganze Familie. Die Straßen der Fußgängerzone werden zur Bühne, und der Kontakt zwischen Künstler und Zuschauer ist so nah wie nirgendwo sonst. Von 10.30 bis 16.30 Uhr treten die Künstlerinnen an wechselnden Plätzen in der Innenstadt auf und sorgen für eine musikalische Atmosphäre. Das Straßenmusikfestival endet mit einem idyllischen Abschluss am Mainufer. Ab 20.00 Uhr treten die Musiker beim Abschlussfest an der Gutermannpromenade noch einmal auf.

Die Schweinfurter Einzelhändler und „Schweinfurt erleben e. V.“ freuen sich auf zahlreiche Besucher, die beim City-Flohmarkt und dem Pflasterklang einen erlebnisreichen Tag in der Innenstadt verbringen