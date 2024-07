Restaurantbesitzer in Schweinfurt beobachtet Einbruch – Festnahme von zwei Tätern

SCHWEINFURT – Ein der Inhaber einer Gaststätte konnte über seine Videoüberwachung in Echtzeit verfolgen, wie zwei Täter in sein Restaurant eingebrochen sind. Die sofort verständigte Polizei konnte beide Täter vor Ort festnehmen.

Am Freitag gegen 01:50 Uhr konnte der Geschäftsinhaber des Lokals am Bahnhofplatz über seiner Überwachungskameras mitverfolgen, das sich zwei männliche Personen unberechtigt in seinem Lokal aufhielten. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei.

Auf Grund des schnellen Anrufs konnte die Polizei Schweinfurt das Anwesen zügig mit starken Kräften umstellen und so die Flucht der beiden Täter verhindern. Die Männer im Alter von 17 und 19 Jahren konnten widerstandslos festgenommen werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an sein Eltern übergeben.

Die beiden Festgenommenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Einbruchs in das Restaurant.