Rhön-Grabfeld: Eine Geburtstagsfeier endet im Streit und Widerstand gegen Polizeibeamte

Lkr. Rhön-Grabfeld – Eine Geburtstagsfeier lief in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Ruder, weil eine alkoholisierte 62-jährige mit ihrer ganzen Familie derart in Streit geriet, dass diese sich veranlasst sahen, die Polizei zu Hilfe zu rufen.

Die eingesetzten Beamten versuchten, die Frau zu beruhigen, was aber nicht gelang, weil sie hysterisch herumschrie. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam sie nicht nach, weshalb sie in Gewahrsam genommen werden sollte. Sie sperrte und wehrte sich jedoch nach Kräften, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Nach Eintreffen auf der Dienststelle ordnete der Jourstaatsanwalt eine Blutentnahme bei der Beschuldigten an.