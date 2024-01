Rhön-Grabfeld: Pkw-Fahrer greift mit über zwei Promille Polizeibeamte an

HERBSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Samstagabend befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw die St2275 bei Herbstadt. Bei dem Versuch, rückwärts in eine Einfahrt zu fahren, verfehlte er diese und blieb mit seinem Fahrzeug in einem Graben stecken.

Die durch Zeugen hinzugerufenen Beamten konnten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellen und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille.

Nachdem dem Mann die nun folgenden polizeilichen Maßnahmen erklärt wurden, ging dieser die Beamten dem Sachstand nach zunächst verbal an und warf in der Folge Flaschen sowie andere Gegenstände nach ihnen. Nach Eintreffen einer Unterstützungsstreife konnte der renitente Fahrzeugführer letztendlich gefesselt und nach Bad Neustadt zur Blutentnahme verbracht werden.

Er muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann an seiner Wohnanschrift entlassen.